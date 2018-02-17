春節暢遊動物園！特展看超萌狗、少女「圓仔」拜年享美味

2018年02月17日 07:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

狗年春節天氣好！來動物園看展、可愛動物！台北市立動物園從昨天大年初一早上9點開園，初二至初五將提早半小時，於8點30分就開門迎賓。在春節期間，來到動物園的民眾，可於大門入口售票處，購買到限量的「狗年，生肖紀念版門票」帶回家珍藏。話說即將快五歲的貓熊「圓仔」也在過年享用大餐、開心和民眾拜年！

貓熊「團團」開心享用新年特餐。（台北市立動物園提供）

大年初一，保育員依循往年的慣例，為大貓熊團團、圓圓及圓仔送上特製的新年大餐，祝福大家「旺」事如意，新年快樂！認真工作的少女圓仔年初一開始就要「上班」了！看爸爸「團團」、媽媽「圓圓」一起和大小朋友快樂迎新年！

貓熊「圓仔」一家人享用的新年特餐！祝福大家「旺」事如意，新年快樂！（台北市立動物園提供）

貓熊「圓仔」現在是亭亭玉立的少女囉！（台北市立動物園提供）

另外位於兒童動物區入口處的「旺事如意-狗年生肖特展」，首次使用遊戲闖關APP，搭配數位學習單，引領大家認識與「狗」有關的動物大小事，還有許多Q萌可愛的野生動物們等著和民眾拜年，歡迎大家在春節連假期間，多多利用大眾運輸工具，相約到動物園團聚、走春，度過一個熱鬧、健康又環保的新年！

狗年一定要到溫帶動物區看看英俊帥氣的犬科動物-北美灰狼。（台北市立動物園提供）

今年的特別版門票，特別集合了多種與「狗」有關的物種，例如：英俊帥氣的犬科動物-北美灰狼、擅長群體狩獵的鬣狗科-斑點鬣狗、園區內的退休護衛犬Merry，以及名字中有「犬」字且愛挖地洞的超萌黑尾草原犬鼠…等，總計發行全票（60元）7萬張及優待票（30元）3萬張，將於大年初一早上9點開始販售。

台灣動物區入口喜氣洋洋的布置，是熱門的拍照景點。（台北市立動物園提供）

過去幾年來已經收集到 8款特別版門票的粉絲們，今年也一樣別錯過囉！除此之外，也可以利用悠遊卡直接刷卡入園，購買優待票或具免門票身份的遊客，請記得在驗票口出示證件，這樣便能順利且快速的進到園區內參觀。

初一到初三上午11點將發送每日限量500個開運紅包。（台北市立動物園提供）

每年農曆春節期間，動物園都會湧入來自全國各縣市的遊客，為了避免讓自己和家人在開心出遊的同時，卻陷入找不到停車位或是塞車的窘境，請大家多多搭乘捷運文湖線，或是可將車輛停放於市區內的停車場，再轉搭公車到動物園。

(中時電子報)