2月17日三報頭條要聞

2018年02月17日 07:15 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

台南國定古蹟南鯤鯓代天府16日抽出國運籤「丙子籤」，籤詩掛頭為漢李廣父子陣亡，籤詩內容「沒有一句好話」，宗教專家認為是下上籤，南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜則解為下下籤，呼籲全體國人共同打拚，才會有好轉機。在高雄市三鳳宮發紅包的蔡英文總統，對於國運抽出下下籤，僅表示「去年也是這樣」便轉頭離去。

花蓮大地震造成4棟大樓倒塌，歷經工作人員不眠不休的拆除、整鋪工作，花蓮市區逐漸恢復往日景象，花蓮縣長傅崐萁特地趁著大年初一前往各拆除地慰問辛苦的工作人員，他強調，現在花蓮相當安全，歡迎民眾來花蓮走春，並呼籲推動觀光消費券，刺激景氣，一起救台灣、挺花蓮。

花蓮大地震使得雲門翠堤大樓嚴重傾倒，11日停止生命搜索後，陸續出動重機具進行拆除，花蓮縣長傅崐萁曾表示，倒塌的大樓沒拆完縣府就「不過年」，其實雲門翠堤拆除作業難度高，在年前拆完幾乎是「不可能任務」，16日大年初一拆除工班天一亮就上工繼續填土續拆。

◎工商時報

今年是兔子們的事業年，只因為太歲星提供了旺盛的事業能量，兔子們今年要發了！不過先決條件必須是做好準備。

歲破是一種提醒，提醒龍族們這是個有機會精采與躍升的流年，而此種機會現象和整體的計畫與行動息息相關。

這是個機會星活絡的流年，而創造星也同步活躍，在這樣的流年中，不需要長袖善舞，卻肯定需要有一技之長。學習力是成就自我的基本要件，不論在哪個階層，哪種領域，哪個年紀，請記住一定要學習，不單單因為這是個學習成長年。

◎旺報

大陸空軍7日首度宣布，蘇-35戰機飛赴南海參加聯合戰鬥巡航；作為回應，美國卡爾‧文森號航母戰鬥群也在中國農曆春節期間再度巡航南海，並邀請國際媒體登艦採訪。陸媒「環球網」形容：「我們忙著過年，美航母忙著在南海給我們發信號！」春節伊始，中美雙方已經在南海上演一場比春晚還精彩的政治大戲。

春節對中國人來說，是一年當中最重要的節慶，講求團圓、同樂，但美國航母戰鬥群就像去年一樣，準時在2月出現在海象險惡的南海，挑起陸方敏感的神經。

針對美國國務院東亞事務助理國務卿提名人董雲裳（Susan Thornton）華盛頓時間15日表示，美國不承認台灣是一個獨立的國家，也不承認中華民國（ROC）是一個與美國有官方關係的國家，外交部回應稱，中華民國台灣是一主權獨立國家，這是客觀的事實與現狀，政府會維持此一現狀，也會捍衛民主價值與人民的生活方式。

(中時電子報)