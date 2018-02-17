燉雞湯、炒菜、拌麵都適宜！坪林茶油料理美味安心

2018年02月17日 07:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

來吃美味健康的茶油料理！農曆年至，天氣逐漸轉涼，近來早晚溫差大，除了要注意衣物保暖外，用包種茶油做料理也是「食補」的好選擇！包種茶油性偏溫和，不擔心燥熱，料理暖身顧胃，燉雞湯、炒菜、拌麵都適宜。要吃的健康也要選對好油，北臺灣第一座茶油示範工廠就在新北市，透過坪林農會把關出品的包種茶油，保證是正港的「MIT」，品質安全無虞。

坪林為「包種茶之鄉」，是全臺最大包種茶產地，除生產高品質茶葉外，包種茶油也遠近馳名，是在地人氣商品。民以「食」為天，吃好、也要吃健康，挑選安心食用油是「呷健康」的第一步。

坪林農會自製的包種茶油選用安全茶樹種籽壓榨，無任何添加物。（新北市農業局提供）

坪林農會自製的包種茶油選用安全茶樹種籽壓榨，無任何添加物。茶油數量稀少又養身，年節返鄉帶一盒做為探望長輩賀禮，不僅有面子、也獻上最深祝福。

除了明星商品包種茶油外，農會還結合山藥、茶麵線，推出坪林「三好禮」組合，外觀體面、價格實惠，到坪林的遊客往往人手一盒，相當受歡迎。溫和不燥熱的茶油，配上茶與山藥香麵線，做熱湯麵或乾拌麵皆適宜。

坪林區農會理事長王成意向大家推薦自家產品，包種茶油每天新鮮現榨製成，所有原料都有逐批控管並做追蹤紀錄，從源頭嚴格把關，保證絕對是100%純茶籽油，邀請民眾到坪林「茶鄉」走走，品嘗著名的文山包種茶外，也把最好的茶油帶回家與親友分享。

農業局表示，新北市輔導坪林區農會，成立北部首座國產茶油加工示範廠，廠內動線友善並配置導覽人員，開放給民眾參觀，希望將國產優質好油推廣給消費者。坪林農會推出的「三好禮」不僅好吃、也融入地方特色，曾獲選行政院農業委員會「台灣農業十大伴手禮」及「2016新北好禮」，歡迎民眾選購，吃好油也支持在地農特產。

除了明星商品包種茶油外，農會還結合山藥、茶麵線，推出坪林「三好禮」組合。（新北市農業局提供）

茶油因性屬溫和，適合四季進補，且耐高溫的特性適用煎、煮、炒、炸等各種烹調方式。

(中時電子報)