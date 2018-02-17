雲門舞集赴美、墨！演繹《關於島嶼》、《稻禾》秀台灣

2018年02月17日 07:49 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

舞出台灣生命力、讓世界看到台灣！雲門舞集將自2月16日起至3月24日，由藝術總監林懷民帶領《稻禾》及《關於島嶼》團隊，先後在墨西哥墨西哥市及美國6大城市巡迴演出，以這兩支舞碼開啟雲門舞集創團45周年的國際之旅。

此次巡迴演出，也受到文化部的支持，首站預計在2月16、17日連續兩晚在墨西哥市國家劇院藝術宮演出《稻禾》，這齣舞碼創作源自於米的生長過程，是雲門舞集2013年創團40周年作品，不走寫實路線，而以泥土、花粉、榖實、風、水、火等自然界素材作為人生隱喻，影射生命的榮枯與輪迴。這齣向孕育舞團的臺灣土地與人民致敬的作品，期能引起墨西哥觀眾的共鳴。

墨西哥演出後，雲門舞集將移師美國，巡迴愛荷華州愛荷華市、伊利諾州芝加哥、北卡羅來納州教堂山市、維吉尼亞州費爾法克斯市、加州柯斯塔梅莎市及華盛頓州西雅圖等6城市，演出2017年最新創作《關於島嶼》，透過肢體動作、文稿、歌曲與其他臺灣景觀元素，由舞者從16世紀荷蘭人眼中的「福爾摩沙」與現代臺灣社會的種種現象，舞出島嶼中的和諧與衝突、挫敗與希望。

雲門舞集「關於島嶼」，舞者_黃媺雅_攝影_劉振祥。（文化部提供）

演出資訊：

2月16-17日 墨西哥市國家劇院藝術宮(Palacio de Bellas Artes, Mexico City)

2月25日 愛荷華大學漢秋劇院(Hancher Auditorium, University of Iowa)

3月2-3日 芝加哥哈瑞斯樂舞劇院(Harris Theater for Music and Dance, Chicago)

3月6日 教堂山北卡羅納大學紀念堂(Memorial Hall, University of North Carolina at Chapel Hill)

3月9日 維吉尼亞州費爾法克斯喬治梅森大學音樂廳(Center for the Arts, George Mason University, Virginia)

3月16-18日 加州柯斯塔梅莎市瑟格爾斯特羅姆藝術中心(Segerstrom Center for the Arts, Costa Mesa, California)

3月22-24日 西雅圖華盛頓大學明尼表演藝術中心(Meany Center, University of Washington, Seattle)

(中時電子報)