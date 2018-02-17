墨西哥南部強震規模7.2 首都市民慶中國春節遇驚慌

台北時間今早晨7時39分，墨西哥南部發生規模7.2地震，圖為震央位置圖。（圖／USGS)

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集團連線報導
地震發生後，墨西哥民眾逃到戶外，有的相擁而泣，有的急聯絡親友。（圖／路透社)
醫護帶著病患到大街上避難。（圖／路透社)

美國地質調查局(USGS)發布地震信息指出，墨西哥南部今晨7時39分發生規模7.2地震，震源深度24.6公里，首都墨西哥市建築物連續搖晃長達1分鐘。位於夏威夷的太平洋海嘯警報中心則發布，這次地震沒有形成海嘯威脅。

據美國地質調查局發布地震信息指出，此次地震震央在墨西哥皮諾特帕．德唐路易斯(Pinotepa de Don Luis)東北方27公里處，深度24.6公里。USGS原先發布的地震規模為7.5，不久後即下修為規模7.2。

據路透報導，震央位置所在的是墨西哥南部奧克薩卡州，該地區去年9月7日曾發生規模達8.2的強震，造成96人死亡與大量建物損壞。才過沒幾天的9月19日墨西哥又發生規模7.1地震，造成369人死亡，而且這一天正好是造成上萬人死亡的1985年墨西哥大地震32周年。

奧克薩卡州的救難部門表示，到台北時間早晨9時為止還沒有收到傷亡報告，僅回報有部分建築物受損。

報導說，墨西哥首都墨西哥市亦受到地震波衝擊，市區建築物搖晃了大約一分鐘左右。當地電視畫面顯示，數千名市民群集在市中心鬧區，本來為慶祝中國農曆春節，地震發生時引發一陣驚慌。許多市民在地震時紛紛逃到街上避難，並以手機相互詢問親友訊息。

總部位於夏威夷的太平洋海嘯警報中心(PTWC)則發布消息稱，這次地震沒有形成海嘯威脅。

(集團連線報導)

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