遇保大警欲拿證件 毒蟲不小心掏出毒品自投羅網

卓姓男子日前開著轎車因疲勞，將汽車停放路邊休息，保大特勤中隊發現違規停車趨前盤查！（陳世宗翻攝）

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警方在卓男外套及車上等，查獲K他命毒品、大麻、搖頭丸、梅錠等毒品。（陳世宗翻攝）

「自曝其短！」40歲的卓姓男子，日前開著轎車因疲勞，將汽車停放路邊休息，保大特勤中隊發現違規停車趨前盤查；卓男出示證件時，不小心從外套口袋將毒品掏出，當場傻眼，自知法網難逃遂坦承持有毒品。

警方指出，保安警察大隊特勤中隊戴副中隊長等3名員警，日前巡邏經過台中市西屯區文心路四段，發現一輛自小客車違規停車遂趨前盤查，卓姓駕駛稱因開車累了臨停路邊休息，警方請卓男出示證件，卓男順手從口袋掏出證件，突然又收手。

經驗老道的特勤員警察覺有異，不動聲色仔細查看，果然發現卓男外套口袋有一包K他命毒品（28.54公克），隨後警方又在卓男身上及車內查獲大麻（15.21公克）、搖頭丸（2.56公克）、梅錠（8.89公克）等毒品。

警訊中卓男供稱，因春節年假快到了想放鬆心情，準備晚上跟朋友歡唱助興開趴用的，未料一時疏忽在掏證件時，忘了口袋藏有毒品順手拿了出來。

卓男坦承警方所查獲的毒品是自己所有，表示毒品已經購買了很多年，都塞在身上，想說春節年假近了放鬆一下準備開趴，未料開趴不成過年反要在牢裡過年；全案依違反毒品危害防制條例案罪嫌移送法辦。

警方呼籲，維護治安、打擊犯罪，春節不打烊！警方仍致力加強勤務規畫，針對行跡可疑車輛加強盤查，強力掃蕩毒品，維持春節期間治安平穩順遂，讓人民安心過節慶。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

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