春節走春好去處 茶語花香敘客情

2018年02月17日 09:05 中時 陳世宗

台中市政府客家事務委員會為使民眾體驗客家飲茶的生活藝術，分別春節期間在石岡土牛客家文化館及東勢客家文化園區舉辦「茶席品茗-茶語花香敍客情」活動，在滿園櫻花、桂花圍繞下；藉由由茶師精細沖茶技術，引領民眾一同感受茶香及花香，體驗濃厚客庄年味。

中市府客委會分別於2月18、19日(初三、初四) 在石岡土牛客家文化館及2月20、21日(初五、初六) 在東勢客家文化園區，舉行「茶席品茗-茶語花香敍客情」，活動訂於13時-16時，茶師將以不同主題布置，配合音樂演出，在圍繞櫻花、桂花園區內，欣賞客家建築之美，在悠揚意境中細細品味茶香，是兼具視覺、聽覺、味覺的三重享受，更是年節走春好去處。

客委會主委劉宏基說，早期客家人依山傍水，生活環境多以山崗、丘陵、台地為主，台灣各地區都有客家人種茶及製茶的足跡，茶已成為客家人飲食中的一環，除「擂茶」之外，「酸柑茶」、「東方美人茶」、「柚香茶」等也是客家茶的代表；藉此活動由茶師沖茶、煮茶及現場品茶，引領民眾體驗客家人飲茶的生活文化。

客委會表示，東勢區及石岡區位於台三線南口，為行銷浪漫台三線茶藝文化，選擇東勢客家文化園區及石岡土牛文化館，舉辦戶外茶席品茗活動，讓遊客在滿園花香中，一同聆聽花開的聲音、迎接新春的來到，並體驗山城客庄質樸美學與慢活的人文風貌。

劉宏基指出，客委會於東勢客家文化園區舉辦「花香隨影─新春客藝展」，且為迎接花博到來，邀請山城書畫名家結合花卉題材與客家文化，展出近50幅書畫作品，包括台灣國花梅花等美麗花卉，展期從即日起到3月11日，民眾可體驗客庄藝術人文風采，也認識花卉名稱，一起迎接花博盛事。

(中時)