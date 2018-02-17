年關難過 失意男輕生警救回

2018年02月17日 09:59 中時 陳世宗

台中市警六分局協和派出所，日前接獲高雄警方轉報，表示有1名男子可能於西屯區附近輕生，請求警方協助探查；協和所警員簡國貿、林銘哲獲報後，立即在轄內搜尋，終於於重劃區中發現該男所駕駛之車輛，並把人從充滿一氧化碳的車內搶救出來送醫，化解一場危機！

警方指出，協和所員警於清晨2時許，接獲高雄警方轉報自殺案件！當即判斷非同小可，派出全部的警力在轄區來回奔走搜尋，此時正值巡邏的員警簡國貿與林銘哲2人，在討論可能的尋短地點後，便立即前往轄區內人煙稀少的重劃區中探尋。

警方透過巡邏車大燈照射下，簡等2員終於找到1輛與通報中特徵相符的汽車停於路旁，且發現該車將排氣管廢氣接引至車內，員警見狀立即衝下警車，用力拍打車窗，將車內54歲的賴姓男子喚醒，並喝令其下車；賴男見警方作勢持警棍欲敲破玻璃，便主動下車。

經警方查證身分後，確認其係通報輕生之當事人，並立即協助其就醫治療。賴男向警供稱，自己收入不穩定，年關經濟又周轉不過來，所以才打算輕生，沒想到警方及時趕到才讓他作罷，員警見其言語間恐有再次輕生的打算，便在旁苦苦相勸，並通知家屬前來，希望藉由親情的力量化解賴男輕生的念頭。

經員警與家人的努力下，才讓賴男回心轉意，向母親保證不再做出傻事，並感謝員警的幫助，及時阻止他做傻事，未來必定要好好孝順父母。警方呼籲，家人中如有異常舉動或言行時，應多多注意並適時給予協助，以免憾事發生。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)