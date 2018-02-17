不只趕上 陸空中軍力將迅速匹敵甚至超越西方

2018年02月17日 09:48 中時電子報 楊幼蘭

根據倫敦智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies，IISS）最新的研究報告，在軍力平衡中，中國無疑已成為主角。雖然世界強權都在進行軍備競賽，但中國的軍事現代化步調卻脫穎而出。

據《經濟學人》（The Economist）與《獨立報》（The Independent）報導，中國國家主席習近平想要挑戰美國在西太平洋軍力，並獲得重大的進展。解放軍在大力精簡下，戰力也隨著提升。

此外，中國國防預算每年以6-7%的速率穩定成長，而國際戰略研究所指出，中國已成為軍事技術的創新者，而不只是在「趕上」西方。

在某些最先進的科學領域，習近平倡議軍民融合。非國營企業協助軍方發展量子技術，未來不僅能大幅提升運用人工智慧與大數據的能力，還能發展滴水不漏，免遭駭客攻擊的通訊網。

而中國超越西方的潛在優勢，便在於科技公司除了致力從事軍事項目外，並沒有太大的選擇。在中國，政府怎麼說，企業就怎麼做。反之，五角大廈得央求滿腹狐疑的矽谷公司，才能朝他們想要的方向研發。

這類特異的新技術需要假以時日，才能應用在戰場上。然而，中國全力發展這類技術，將使西方已岌岌可危的軍事優勢最後蕩然無存。

「軍力平衡」為中國的相關進展提供了顯著實例，隨著殲-20戰機正式列裝空軍作戰部隊，兩年內，也許更早，美國可能就會喪失獨霸空中的隱形戰鬥優勢。殲-20最大航程遠超過F-35，對美國在太平洋的軍艦將構成嚴重威脅。

同樣令美國太平洋指揮官擔心的，就是中國空對空飛彈存量大幅增加。軍事分析家認為，中國的霹靂-10短程飛彈與西方的響尾蛇II（Sidewinder II）等飛彈不相上下。而今年霹靂-15雷達引導超視距先進空對空飛彈(BVRAAM)應該能服役，一旦殲-20加裝霹靂-15，便能摧毀50公里外的敵機。

「軍力平衡」報告認為，中國正在研製的某款霹靂型飛彈航速可達3馬赫，設計類似歐洲的「流星」（Meteor）飛彈，也是目前西方首屈一指的雷達引導超視距先進空對空飛彈。

而另一款尚未命名的系統，則將賦予中國摧毀遠達400公里外目標的能力，遠比現役的任何空對空飛彈射程都遠。這將威脅目前可在遠方安全運作的加油機，還有空中偵察與監視機。

猶如報告所說的，中國透過這些新飛彈所要傳達的訊息很明確：縱使很可能只是暫時，但就算投入冷戰結束以來所不需要犧牲那麼多的身家與財產，也必定要獲取空中優勢。

(中時電子報)