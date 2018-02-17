集集燈會開幕 新中橫賞櫻覽景

2018年02月17日 09:59 中時 沈揮勝

信義鄉新中橫櫻花、李花、桃花輪替綻放。（沈揮勝攝）

新中橫草坪頭山景美不勝收。（沈揮勝攝）

集集鎮長陳紀衡在燈會現場發紅包賀年。（集集鎮公所提供）

集集燈會舞台演出精彩。（集集鎮公所提供）

2018南投燈會活動強強滾，今年邁入第20年的集集鄉土燈會也不錯！16日大年初一晚間，由鎮長陳紀衡主持，立委林靜儀、縣議員陳昭煜、日管處處長洪維新、縣府觀光處長王源鍾及該鎮里長、代表加持下啟動點燈，璀璨光舞加上歌舞歡唱，將熱鬧3月2日。

另方面，信義鄉新中橫公路歷經2天短暫寧靜後，預期17日年初二起，將有大批喜歡賞花的遊客湧入！草坪頭櫻花、李花、桃花接續開，搭配山景美不勝收；同富國小的緋寒櫻開得正美！新中橫公路中繼位置的梅子夢工廠，9點起湧入大批遊客，買氣不錯。

梅子夢工廠廠長張勝正表示，除夕、初一新中橫水里到草坪頭非常順暢，日前崩坍、指標115K的望高寮路段也已搶通，阿里山經信義到日月潭的通暢無阻；夢工廠年初一營業額達70萬元，比去年略增，春節開紅盤、信義喜洋洋。

集集鄉土燈會為南投縣長林明溱以前擔任集集鎮長時所創辦，每年都吸引數以萬計的遊客，為當地帶來無限商機。

16日晚間鎮長陳紀衡主持正式點燈並舉辦舞台演唱會，歌手輪番獻藝，最後壓軸演出的星光幫周定緯，將晚會氣氛帶到最高點。

集集鎮公所表示，這次燈會贊助單位包括台灣中油股份有限公司、台塑集團、財團法人億光文化基金會等，行政院中部辦公室副執行長湯火聖、立委蔡培慧及林靜儀積極爭取經費大力支持，集集在地各機關團體、學校、業者鼎力合作，打造集集特色燈會。

集集鄉土燈會年初一至年初五、初九在主燈舞台區都有精彩表演，3月2日元宵獅子之夜搭配摸彩；燈會期間鎮長不定時發送「好運旺旺來」小紅包。今年除主燈區，另增設兩個副燈區，結合在地特色、元素等題材創作，頗值賞覽。

(中時)