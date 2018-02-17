全球十大最富城市：大陸有3城上榜

紐約仍是全球最有錢城市的榜首，市民財富總計3萬億美元(圖/美聯社)

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中時電子報

商業內幕(business insider)報導，根據財富研究機構新世界財富公司的最新報告，2017年的全球個財富總計大約有215萬億美元，多數的個人財富都集中在大城市中，因此城市人口的收入明顯比農村多。

新世界財富研究公司評估個人財富的總額，是將所有資產(現金，股票和商業投資)，減去任何負債得到的淨值。他們的研究指出，個人財富總量是「對國家經濟健康狀態的評量標準」，這個評估會比國民生產毛額(GDP)來的更具體。而且公眾的財富也意味著消費能力的高下。依據他們的分析，在全球範圍內，淨資產在100萬美元以上，可以被定義為「有錢人」的大約有1520萬人，然而除去這些有錢人的普通人們，淨資產平均為為28,400美元。

該機構也列出全球10大最富有的城市中，這些有錢城市的居民財富至少達到1萬億美元，高的還超過3萬億美元。可以肯定的是，這些城市有兩大共通點：第一，城市規模龐大，人口很多；第二，商業發達，有錢人在此聚集。

值得注意的是，10大城市當中，半數在東亞(東京、北京、上海、香港、新加坡)，而中國大陸就佔了3個。美國有3個城市(紐約、矽谷、洛杉磯 )，英國倫敦排第2，但是其他歐洲國家沒有入榜。

以下就是按照個人總財富排名，查看世界前10名最富有的城市。

第10名：新加坡-市民財富總計1萬億美元

第9名：雪梨 - 市民財富總計1萬億美元

第9名：香港 - 市民財富總計1.3萬億美元

第7名：洛杉磯-市民財富總計1.4萬億美元

第6名：上海 - 市民財富總計2萬億美元

第5名：北京 - 市民財富總計2.2萬億美元

第4名：矽谷 - 市民財富總計2.3萬億美元

第3名：東京 - 市民財富總計2.5萬億美元

第2名：倫敦 - 市民財富總計2.7萬億美元

第1名：紐約 - 市民財富總計3萬億美元

(中時電子報)

文章來源：In each of the top 10 richest places in the world, residents have a combined wealth of at least $1 trillion

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