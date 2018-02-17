喜迎「世界穿山甲日」！柯P看過的「芎梧」初二回娘家

2018年02月17日 10:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

來動物園看可愛穿山甲！為牠們加油打氣！每年二月的第三個周六為「世界穿山甲日」，今年適逢農曆春節的初二，在習俗上出嫁的女兒會在這天回娘家拜年，去年配對成功並且產下一仔的「芎梧」和「動保」，也在初二回娘家向大家拜年，祝大家新春如意，闔家團圓！

動物園在會中也特別帶率先全球人工哺育的5個月大穿山甲寶寶「芎梧」和柯文哲夫婦會面，柯文哲驚訝表示「這不是玩具，是真的」。（鄧博仁攝）

台北市立動物園在穿山甲保育繁殖及教育宣導的成果早已舉世知名。2017年1月間，台北市長柯文哲曾親自探訪，當時才五個月大的全球首例以人工哺育養大的雌性穿山甲「芎梧」！柯P和夫人陳佩琪也大讚「芎梧」超可愛。

每年二月的第三個周六為「世界穿山甲日」。（台北市立動物園提供）

話說3年多後，成長為少女的「芎梧」從野外來的雄性個體「動保」配對。去年10月30日早上7點40分，「芎梧」順利誕下一隻雄性的穿山甲寶寶，成為媽咪！

穿山甲「芎梧」的寶寶「梧空」在代理媽媽的照顧下，逐漸長大。（台北市立動物園提供）

保育員將「芎梧」的雄性幼仔命名為「梧空」，出生時體重108公克，是個健康的小寶寶。動物園表示，新手媽媽「芎梧」缺乏經驗，粗手粗腳地不夠溫柔，一個轉身還不心踩到小寶寶

穿山甲「芎梧」小時候的可愛模樣。（台北市立動物園提供）

為了「梧空」，獸醫師只好趁著「芎梧」還有初乳時趕緊將牠麻醉擠奶，並引導「梧空」自己吸吮媽嗎的乳頭。當天傍晚時，保育員再次嚐試讓「芎梧」自己哺育新生寶寶，可惜媽媽睡飽清醒後依然沒有開竅，在不得已的情況下，只好將「梧空」抱出來進行人工哺育。在保育員的辛勤照顧下，「梧空」也慢慢健康長大！

穿山甲媽媽「穿莓」和寶寶「莓果」。（台北市立動物園提供）

今年農曆春節好天氣，也歡迎大家來動物園遊玩！看看貓熊「圓仔」一家人、看穿山甲「芎梧」和她的寶寶、還有小水獺、長頸鹿、台灣黑熊、愛睡覺的無尾熊！也別忘了來動物園找找超萌「狗」家族！慶祝狗年歡樂新年！

(中時電子報)