NBA》全明星賽最後1個被選！艾卓吉：我沒問題

馬刺前鋒艾卓吉對自己在今年全明星賽最後1個才被選，並未感到任何不開心。(美聯社)

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中時電子報

不少球迷都想知道今年全明星賽首次採用選人制度後，誰是擁有最後1個選秀權的「小皇帝」詹姆斯挑的球星？答案在今天(17日)出爐了，《ESPN》爆料今年全明星賽最後1個被選的球星是馬刺前鋒艾卓吉，柯瑞最後則挑荷福德！

今年全明星賽突破以往改由東、西區票王選人，也就是詹姆斯與柯瑞私下進行選秀挑人，結果擁有第1個選秀權的詹皇，爆冷先搶走柯瑞的勇士隊友杜蘭特，柯瑞也在16日坦承他第1個挑的人是公鹿前鋒「字母哥」阿提托康波。

不過大家更有興趣知道的，還是最後1個挑人的詹姆斯到底選了誰，結果答案是艾卓吉，當聽到自己是最後1個被選，艾卓吉不改一貫低調個性表示，「我不是1個華麗的球員，所以我被最後1個挑上，我沒問題！」

「我們都是全明星球員，所以說到最後，我們能來洛杉磯參加全明星賽已很榮幸，」艾卓吉表示，「不管我是最先被選，或是最後被選，這都沒關係，我們都充滿競爭性，最後1個被選當然有點難以接受，但我仍很開心。」

不少球迷也公開呼籲聯盟應該開放選人過程直播，NBA總裁席爾佛表示聽到球迷的意見了，也將跟球員工會討論明年開放直播，今年選人過程沒有直播的主因，是部分球員認為這樣子會對最後被選的球星不太尊重。

(中時電子報)

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