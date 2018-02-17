蔡英文基隆發紅包 這次被嗆：別執迷不悟

2018年02月17日 10:33 集團連線報導 張穎齊 、 陳定瑜

總統蔡英文（右）今抵達基隆市天顯宮參拜，基隆市長林右昌（中）陪同。（張穎齊攝）

(12:10更新照片)總統蔡英文新春全台走透透，到廟宇參拜祈福，今大年初二，首站到基隆天顯宮，被排隊領紅包的40歲男子嗆：「蔡英文不要執迷不悟」。

蔡總統新春參拜廟宇，並發1元紅包。昨初一，在台南站有民眾大喊加油，但有人嗆聲要她下台。小英昨繞半個台灣，從台東到屏東，接著北上高雄、台南和嘉義。

第二天行程，蔡總統今早8時30分左右，先到基隆天顯宮。1名男子排隊領紅包時，嗆蔡英文「不要執迷不悟」。據悉，嗆聲男子是住在台北的吳姓男子，因為反同志婚姻而遠到基隆怒嗆總統。

經警方搜身後，發現沒有違禁品，之後便請吳姓男子自行離去。蔡英文隨後也趕往台北市保安宮與台北市長柯文哲一同參拜而離開。

總統蔡英文（右）今抵達基隆市天顯宮發紅包時，1名戴口罩的白衣女子拿著1本書要給蔡簽名，並當面與蔡交談，不知是說了什麼觸犯總統的話，只見隨扈突然大陣仗把女子架離現場。（張穎齊攝）

此外現場還有1名戴口罩女子拿著1本書，當面與蔡交談，不知是說了什麼觸犯總統的話，只見隨扈突然大陣仗把女子架離現場，可見維安戒備有相當高的規格。

小英早上行程還有新北中和烘爐地。下午1時後，到桃園平鎮三崇宮、竹縣竹東惠昌廟、竹市香山財神妙，最後約下午4時到苗栗頭份義民廟。

(集團連線報導)