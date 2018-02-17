談國運下下籤 賴清德終於開金口

2018年02月17日 11:11 中時 萬于甄

行政院長賴清德大年初二回台南發紅包，受到大批鄉親熱情歡迎，心情也顯得相當開心。（萬于甄攝）

不少民眾把握機會和行政院長賴清德自拍合影留念。（萬于甄攝）

行政院長賴清德大年初二「回娘家」，今回到台南安平開台天后宮及觀音亭參拜，受到大批鄉親夾道熱情歡迎；對於國定古蹟南鯤鯓代天府昨天抽出下下籤的國運籤，賴清德今終於回應，賴說，每年全台各大廟宇都會抽國運籤，上籤代表勉勵，下籤則是警惕，不管好籤壞籤都要努力，只要努力就會有成果，呼籲民眾一起打拚。

賴清德上午回到台南開台天后宮參拜、發放600個新春福袋，許多民眾一大早就前來排隊等候，領到紅包的鄉親都相當開心，不少民眾更把握機會和賴清德自拍合影留念，賴清德也是來者不拒、有求必應，心情顯得很高興。

對於昨國定古蹟南鯤鯓代天府再度抽出下下籤的國運籤，賴清德表示，每一年全台各大廟宇都會抽國運籤，有些抽出上上籤，意義良好，有些則是不盡理想的下下籤。

賴清德強調，不管好籤、壞籤都應該要努力，不會因為抽出上籤就不努力，也不會說抽到下籤，努力就沒有效果，只要努力就會有成效，希望民眾未來新的一年能一起努力，讓台灣越來越進步。

賴清德指出，新的一年除持續推動前瞻計畫外，也向鄉親說明，未來行政院將推動3大工作重點，包括安居樂業、均衡台灣、生生不息等目標。

(中時)