魚狗、金狗毛、咬人狗賀歲　「狗然厲害」

2018年02月17日 11:25 中時 沈揮勝

2018年歲次戊戌、生肖狗年，新春賀詞多與狗、犬、旺旺有關，有生態愛好者以魚狗（翠鳥）貼臉書、製賀卡，既有創意又受歡迎。也有人選用可愛的「金狗毛」蕨，或是葉片果柄布滿焮毛、會造成人們搔癢灼熱的「咬人狗」樹都派上用場，將「狗然厲害」發揮極致！

魚狗叼魚，魚頭朝前是準備帶回巢洞餵魚狗寶寶。（沈揮勝攝）

魚狗即翠鳥，另有釣魚尪、釣魚翁、小翠之別稱。雌、雄魚狗外觀幾乎一樣如何區分？鳥類達人、嘉義縣野鳥學會常務監事陳建樺指出，下巴橘色是魚狗媽媽，嘴喙全黑是魚狗爸爸，魚頭朝前是準備帶回巢洞餵魚狗寶寶。

金狗毛蕨金黃色的多細胞毛質感佳、討喜吸引人。（沈揮勝攝）

陳建樺說，魚狗背部藍綠色飛在水面，猛禽不易發現，有利於避天敵；牠們腹部橘黃，衝水獵捕時，水中魚兒誤認為落葉而降低警戒，而有利於覓食。

而日月潭文武廟後山，蕨類植物密布，有標示牌解說1種叫「金狗毛」的蕨類，它們的根莖粗，短橫走狀，密被金黃色多細胞毛，看起來美麗又討喜。「金狗毛」外形柔美，很具觀賞價值；山居民眾工作受傷時，常用它來治外傷和止血。

咬人狗樹會造成人們全身過敏腫脹劇痛。（沈揮勝攝）

另台灣本島、綠島、蘭嶼等低海拔山區，有1種「全世界最悍的狗」，它用不著張口就可以把人們咬得灼痛如火。原來，它是1種幼嫩葉、花序軸、果柄長滿焮毛的喬木，受人們碰觸或外力擠壓時，會因膨壓將蟻酸注入動物體內引發身體四肢、頸部敏感性皮膚炎。

咬人狗不必張口，就能把人咬的很痛。（沈揮勝攝）

據傳，「咬人狗」的故事名稱，緣起有人到山區訪友，但屋主不在，反遭家犬惡吠追逐；訪客驚怕爬樹躲避，等到屋主歸來時已被該樹「咬」到全身發疹腫脹，於是抱怨說：「您家的狗好厲害！還沒被咬到就這麼痛！」

(中時)