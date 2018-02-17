與蔡英文發紅包「相敬如冰」 柯P：她有向我揮手

2018年02月17日 11:37 中時 張穎齊

台北市長柯文哲目送總統蔡英文搭車離開。（張穎齊攝）

總統蔡英文搭車離開，向民眾揮手致意。（張穎齊攝）

大年初二到來，總統蔡英文與台北市長柯文哲今日上午9時50分出席大同區保安宮發紅包，起初蔡還有向柯揮手，但隨後2人參拜後，互動卻「冷冰冰」，發放紅包時還刻意隔著隨扈保持距離，對此，柯受訪時表示「她有向我揮手，叫我上來一點。」

蔡英文上午8時許前往基隆天顯宮發完紅包後，旋即馬不停蹄抵達台北市保安宮，而柯文哲與綠委姚文智也在場等候迎接總統，3人相見後便走進廟堂上香參拜。

蔡、柯、姚3人敬拜完保生大帝後，也在現場開始發放紅包給民眾，只見姚文智緊貼在蔡英文身邊，而柯文哲則與蔡似乎刻意保持距離，並隔著維安人員，看似互動相當有限。不久還有現場民眾大喊「蔡英文下台！」、「姚文智當選！」等語，發完紅包後，蔡也在大批民眾及維安人員夾道下，搭車離開現場，柯、姚2人也恭送總統離去。

柯受訪時被問及與總統除了有轉頭向他揮一下手外，就互動鮮少，柯則回應「有揮手，拜拜時有叫我上來一點。」另外媒體問及，總統是先向柯揮手，好像偏心柯而冷落姚，顯得柯的人氣比較高？柯則苦笑表示：「過年不要問這種題目啦！」

此外，柯也提到，今天知道要與總統同台，有在家特別翻箱倒櫃穿漂亮一點，而發放的紅包則是保安宮提供的。媒體再問：「與姚有握手嗎？是否有肅殺之氣？」柯回：「過年要講好話啦！我們有握手。」至於現場有民眾說「蔡英文下台」、「姚文智當選」，柯一併表示，「這是民主國家常態，也是台灣民主多元可貴的地方」。

隨後，姚文智受訪時表示：「總統在拜拜時，有特地拉我到身旁，可能是因為我個頭高吧！」，另外被問及蔡先向柯揮手，而不是先向姚揮手，姚則說：「總統有向我揮手，但柯是市長，如果先向市長揮手也正常。」至於是否擔心民進黨提名台北市候選人會偏心？姚說，「不要有偏心，大家要有團結的共識。」

(中時)