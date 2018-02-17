MLB》林斯康測試狀況好 巨人想找他回來

2018年02月17日 11:19 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

兩屆國聯賽揚獎得主林斯康（Tim Lincecum）16日舉辦測試會，在20多名球探面前投出令人驚豔的表現，掀起另一波搶人大戰。其中和林斯康淵源最深的巨人隊也透露，有興趣找這位33歲右投重返舊金山灣區。

「當然，這要取決於爭取他的競爭狀況如何，目前要談還太早，」巨人總管伊文斯（Bobby Evans）說：「但我們一直力挺提米（林斯康小名），自私點說，他所做的一切事情，我們都希望是穿著巨人球衣來達成的。當然在商言商是另一回事，但我們一直挺他。」

林斯康在巨人發跡，效力9年4度入選明星賽，也參與了巨人在5年內3度稱霸世界大賽的這段歷史。但因運動傷害，林斯康最近一次在大聯盟投球已是2016年，在天使繳出2勝6敗、自責分率9.16的慘淡成績。

根據巨人球探從測試會現場回報，林斯康恢復的狀況相當好，「他看起來很壯，球速很好，變化球的狀況也不錯，狀態相當出色，」伊文斯說：「顯然，他非常努力才能達到這裡，機會一定會上門的，不論是我們或其他球隊，我們都希望他能找到球隊，拭目以待吧！」

然而，巨人內部也有不同的聲音，執行副總裁沙賓（Brian Sabean）就說，光憑一場測試會，很難判斷林斯康是否足以回到大聯盟，「我們需要的資訊還不夠，而且那是在室內投球，不是室外也沒有打者，他已經1年沒投球，這些都是問題。」

(中時電子報)