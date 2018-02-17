高鐵正妹引暴動！為何女服務員都綁「高馬尾」？

2018年02月17日 11:38 中時電子報 吳美觀 整理報導 整理報導

過年搭高鐵返鄉或出遊幾乎班班客滿，而為了達到最高的服務品質，高鐵員工的服務禮儀都有一定規範，日前一位甜美女服務員綁著「高馬尾」露出燦爛的微笑，親切又專業的服務，立馬引起網友暴動。

小編今天不是要介紹這位高鐵馬尾正妹，而是要解開大家疑惑，為何女服務員都綁著「高馬尾」呢？

曾為高鐵員工打點服務禮儀的形象管理學院總監陳麗卿在商周專欄撰文指出，在服飾心理學中，高馬尾能帶來「快速、效率」的心理感受，而收得乾淨整齊的髮型和統一的規範，能製造安全感、一致感，讓剛開通時還不熟悉高鐵的民眾，迅速對高鐵產生「信賴度」。

陳麗卿表示，髮型是形象的決定性關鍵，有時影響力甚至高於服裝與配件！就算無法做到髮型為我們加分，也絕對不能扣分。想要年後煥然一新，展現好形象、好心情，專家提醒髮型的5大雷區千萬別誤踩。

1.遮住眼睛＝遮住訊息

在心理學上，眼睛能直接傳達訊息，頭髮若遮住眼睛，也遮蔽了說話者要傳遞的訊息。男性的瀏海長度絕不要超過額頭一半，女性也絕不能遮住眼睛。

2.頭髮又油又塌＝形象顯老顯膩

頭髮油塌會使整個人老氣橫秋，也加重臉部與身體的線條下垂，頭皮容易出油的人，不妨試著改在早上洗頭，有蓬鬆感且乾淨的頭髮才有精神。

3.頭髮毛燥分岔＝做事急躁出岔

髮質毛燥現會讓人感覺沒有精神，甚至聯想到身體不健康；從心理學角度，頭髮毛燥影射心理也同樣毛躁。如果髮質不夠明亮健康，記得趕快保養喔！

4.別讓長髮變披頭散髮

留長髮的職場女性，需要確保頭髮不會妨礙工作，將長頭髮紮起高馬尾或盤髮，都能展現出專業幹練的形象；至於低於耳朵的低馬尾，在服飾心理學上象徵放鬆，建議私下休閒場合使用。

5.大腸圈、鯊魚夾NG

鯊魚夾、大腸髮圈，甚至最近流行的「髮捲」，容易聯想到家居生活，都是職場髮型大地雷；工作時要配戴髮飾，以簡單精練為主。

(中時電子報)