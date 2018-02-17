蔡總統保安宮發紅包 姚文智緊貼、柯文哲被隔開

2018年02月17日 12:08 中時 楊孟立

今天大年初二，總統蔡英文與台北市長柯文哲共同在大同區保安宮發放新年紅包，有意角逐北市長寶座的民進黨立委姚文智在發放紅包過程中緊貼在蔡總統後方，地主柯文哲反而被保安宮以及維安人員隔開，讓人不禁聯想日前的蔡總統「偏心說」。

媒體事後聯訪，詢問柯文哲今天是否有感到總統偏心？柯文哲笑說，不要問這種題目，過年要歡樂、要講好話。媒體又問為什麼沒有站在總統旁邊？柯文哲表示，總統出來有一定規格，國安局有一定SOP，可以體諒維安人員辛勞。

姚文智則說，拜拜的時候總統主動把他拉到後面，而他也不需要偏心，這幾天拜訪民進黨基層，將近八成支持者認為全面執政的民進黨應該在台北市提出願景、政策、人才，這樣的共識成立的話，未來不只白馬黑馬，大家共同為這城市做牛做馬，出來進行一場接近初選的初選。

姚文智表示，民進黨正處在一個過去與柯市長合作，但現在正重新調整的情況，現在民調顯示的情況是因為政策未明，一旦政策清楚，三足鼎立的態勢將非常明顯，他剛也跟保生大帝祈福，「民進黨應該以價值努力在台北市爭取勝利。」

媒體詢問姚文智為什麼沒有準備紅包發放？他表示，自己過年前做了紅包袋，何況今天總統在這就是以執政團隊為主，我們都是執政團隊的一員，「總統都發紅包了其他人還發什麼呢？」

(中時)