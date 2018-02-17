隊長內馬領銜 巴西公布世足15人保證名單

2018年02月17日 11:45 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

內馬破門後張開雙臂慶祝金牌。（美聯社）

2018俄羅斯世足賽6月中開踢，5屆冠軍巴西教頭提特（Tite）受訪時，搶先宣布15人保證名單，包括隊長內馬（Neymar）在內的4名法甲巴黎聖日耳曼球員，留下8席開放激烈競爭。

聖日耳曼儼然成為巴西國腳俱樂部，除了內馬還有右後衛阿爾維斯（Daniel Alves）、中後衛席爾瓦（Thiago Silva）、馬基紐斯（Marquinhos）上榜。

英超部分則以曼城前鋒傑蘇斯（Gabriel Jesus）、防守中場費南迪紐（Fernandinho）兩人入列最多，加上利物浦前鋒費米諾（Roberto Firmino）、切爾西邊鋒威廉（Willian）。

巴塞隆納有保林紐（Paulinho）與1月才完成天價轉會的庫提紐（Philippe Coutinho），皇家馬德里則有左後衛馬塞洛（Marcelo）與防守中場卡塞米洛（Casemiro），各有兩人入選。

其他保證國腳還有羅馬門將艾利森（Alisson）、國米後衛米蘭達（Miranda）與中超北京國安的奧古斯都（Renato Augusto）。

提特表示，名單有一部分主力已定，另一部分則開放競爭。事實上，包括尤文圖斯左後衛桑德羅（Alex Sandro）、邊鋒柯斯塔（Douglas Costa）與曼城門將艾德森（Ederson）都還擠不進保證名單，巴西人才濟濟可見一斑。

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