SpaceX調查獵鷹重型火箭首飛的小遺憾

2018年02月17日 12:09 中時電子報 江飛宇

SpaceX在2月6日，成功的將該公司最強力的獵鷹重型火箭(Falcon Heavy)發射上天，連帶的也將一具特斯拉電動跑車送入太空，並繞行太陽，但是美中不足的是，主火箭沒有能夠回收成功，現在他們調查出原因。

商業內幕網(business insider)報導，SpaceX最著名的就是可以將火箭安穩停降，獵鷹重型也是如此，當天也成功的回收了2具助推火箭，引起的一陣歡呼，但是當中間的主力火箭降落時，卻在大西洋上空引擎點火失敗，它錯過海上降落平台跌進了大西洋裡，成為這次發射的小敗筆。

獵鷹重型火箭的首次任務，裝載的是一輛特斯拉跑車，上頭還有一個等身大的太空人模型。(圖/SpaceX)

SpaceX目前的檢討報導指出，主火箭的9具引擎在返回的過程中，只重啟了9具引擎中的7具，他們認為這是點火液耗盡而造成的結果，失去了2具引擎的推力，火箭自然就高速墜落了。

可惜中間的主火箭段，在降落過程中點火不完全，火箭丟進大西洋裡。(圖/SpaceX)

像這樣的失敗對於SpaceX來說並不是壞事，事實上，SpaceX相當能夠從失敗中記取教訓， 也不避諱談論失敗，甚至他們在2017年發布了所有失敗的降落影片。

現在SpaceX正在建造第2艘將在佛羅里達海岸航行的無人駕駛船，這是為了拖運海上降落平台而設設的，留待下一次獵鷹重型火箭的任務。就2018年的飛行計畫表來看，獵鷹重型火箭至少還會發射2次。

(中時電子報)