NBA》世界隊轟翻美國隊 波達諾維奇獲新秀賽MVP

2018年02月17日 12:14 中時電子報 黃及人

美國隊庫茲馬(左)反勾投籃，卻遭美國隊沙波尼斯火鍋伺候。(美聯社)

緊接在名人賽之後登場的今年全明星周末第2項賽事新秀挑戰賽，過程呈現一面倒，世界隊最後以155比124轟翻美國隊，來自塞爾維亞的國王前鋒波達諾維奇，單場投進7顆三分球，貢獻26分、6助攻與4籃板獲選新秀挑戰賽MVP。

世界隊排出恩比德、班西蒙斯、薩瑞奇3名七六人球員，搭配國王海爾德、金塊莫雷的先發陣容，美國隊派出獨行俠丹尼斯史密斯、爵士米契爾、塞爾提克傑倫布朗、湖人英格拉姆與老鷹柯林斯等人先發，比賽勝負卻在上半場就告分曉。

靠著波達諾維奇、莫雷、海爾德、薩瑞奇等人的三分火力，世界隊打完上半場，就取得78比59大幅領先，到了下半場仍不給美國隊任何追上機會，反而是繼續擴大領先差距到30分以上，世界隊全場三分球投56中23，改寫新秀賽紀錄。

攻下世界隊最高分的並非波達諾維奇，而是他的國王隊友海爾德的29分，在波達諾維奇領獎時，可以清楚看到海爾德嘟嘴站在後面表達不滿，莫雷也替世界隊攻下21分，薩瑞奇18分，班西蒙斯11分、13助攻與6籃板。

美國隊則以布朗35分最高，湖人新星庫茲馬也有20分，塞爾提克前鋒塔圖15分，柯林斯11分，美國隊全場三分球投40中11，命中率僅2成75，是他們慘敗世界隊31分之多的主因之一。

(中時電子報)