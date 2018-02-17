NBA》招募來的不算真正湖人？布萊恩：要夠特別

2018年02月17日 13:01 中時電子報 黃及人

面對湖人將於今年夏天打算大張旗鼓招募包含詹姆斯、保羅喬治等頂級球星，「小飛俠」布萊恩卻很不以為然，除了表達他無須幫忙湖人招募球星，更強調假如要靠招募才來湖人，根本不算真正的湖人球員，「這個人要夠特別！」

「關於湖人的事，就是你不需要幫忙招募，湖人需要一個特別的人，一個想替湖人打球的人，一個承受得了龐大壓力的人，」布萊恩說，「要在這種壓力下，跟隨湖人總裁魔術強生的腳步前進，這需要與眾不同的人才能做到。」

布萊恩繼續「狂氣」表示，假如動用他去招募，那麼這個人就不算真正的湖人球員，「當你來到湖人，最重要的還是贏下總冠軍，其它的事情我都不在乎，就算不喜歡彼此，每天仍努力訓練與比賽，一切都是為了贏得勝利。」

「反正做不到的人，可以去別的地方打球，那也沒關係，」布萊恩說，「湖人代表著卓越與勝利，我們不會高掛分區冠軍旗幟，也不會退役每個球員球衣，我們只會退役進入籃球名人堂球員的球衣。」暗諷塞爾提克意味十足。

不過布萊恩似乎忘了，如今的湖人早就不是當年他待的湖人，自從2012-13年球季以後，湖人從未闖進過季後賽，連4季都排西區墊底或倒數第2，布萊恩如今這種「狂言」，或許一點可信度都沒有，只是打亂湖人布局罷了。

(中時電子報)