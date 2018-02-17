NBA》招募來的不算真正湖人？布萊恩：要夠特別

布萊恩強調自己不會幫忙湖人招募，更放話招募才來的球星，不算真正的湖人球員。(美聯社)

友善列印
中時電子報

面對湖人將於今年夏天打算大張旗鼓招募包含詹姆斯、保羅喬治等頂級球星，「小飛俠」布萊恩卻很不以為然，除了表達他無須幫忙湖人招募球星，更強調假如要靠招募才來湖人，根本不算真正的湖人球員，「這個人要夠特別！」

「關於湖人的事，就是你不需要幫忙招募，湖人需要一個特別的人，一個想替湖人打球的人，一個承受得了龐大壓力的人，」布萊恩說，「要在這種壓力下，跟隨湖人總裁魔術強生的腳步前進，這需要與眾不同的人才能做到。」

布萊恩繼續「狂氣」表示，假如動用他去招募，那麼這個人就不算真正的湖人球員，「當你來到湖人，最重要的還是贏下總冠軍，其它的事情我都不在乎，就算不喜歡彼此，每天仍努力訓練與比賽，一切都是為了贏得勝利。」

「反正做不到的人，可以去別的地方打球，那也沒關係，」布萊恩說，「湖人代表著卓越與勝利，我們不會高掛分區冠軍旗幟，也不會退役每個球員球衣，我們只會退役進入籃球名人堂球員的球衣。」暗諷塞爾提克意味十足。

不過布萊恩似乎忘了，如今的湖人早就不是當年他待的湖人，自從2012-13年球季以後，湖人從未闖進過季後賽，連4季都排西區墊底或倒數第2，布萊恩如今這種「狂言」，或許一點可信度都沒有，只是打亂湖人布局罷了。

(中時電子報)

NBA》世界隊轟翻美國隊 波達諾維…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。