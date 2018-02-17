馬英九：擔任總統時 運氣不是非常好

2018年02月17日 13:21 中時 莊旻靜

前總統馬英九（白衣者）17日至新竹縣義民廟上香、贈春聯，人氣不減。（莊旻靜攝）

前總統馬英九（右二）17日前往新竹縣義民廟上香，顯見對客家信仰的重視。（莊旻靜攝）

前總統馬英九（中）在義民廟致詞時提及，他擔任總統時「運氣不是非常好」，先後遇到3次經濟危機，不過台灣經濟成長率依舊維持一定水準。（莊旻靜攝）

前總統馬英九今天（17日）至新竹縣褒忠亭義民廟上香、贈春聯，吸引不少民眾排隊領取，他一下車就有不少人爭相合影，人氣不減。馬英九致詞時也提及，他擔任總統時「運氣不是非常好」，先後遇上金融海嘯、歐債風暴，不過任內經濟成長率仍有一定水準，前兩年全球景氣復甦，他也祝福台灣來年風調雨順「颱風少」、國泰民安「出口旺」。

義民廟董事長徐德馨表示，馬英九已經連續20年造訪義民廟，顯見對客家信仰的重視。馬英九致詞時表示，義民爺為台灣專屬信仰，紀念維護地方安寧的義民，像是新竹的客籍先烈姜紹祖，在乙未戰爭起義時，尚不滿20歲，精神值得尊敬。

馬英九也表示，前兩年全球經濟逐漸好轉，全世界進入新的景氣循環，他認為台灣應抓住此機會，讓經濟再往前。馬英九說，他擔任總統是「運氣不是非常好」，他在第一任內遇上金融海嘯、第二任則面臨歐債危機，卸任前還有全球出口萎縮，不過8年下來，經濟成長率仍維持一定水準。

馬英九指出，台灣為小而開放的經濟體，希望來年風調雨順「颱風少」、國泰民安「出口旺」，人人都「賺大錢、大賺錢、錢大賺」。馬英九親筆複印春聯也極受歡迎，不少前往義民廟上香的信眾排隊領取，還有人爭相與馬英九合影，即使卸任人氣依舊不減。

往年義民廟均是各任總統春節必訪的廟宇，馬英九總統任內年年到訪，今日在新竹縣長邱鏡淳、立委林為洲、縣議員賴江海等人陪同下上香，不過廟方證實，總統蔡英文初二未安排義民廟行程，也是十年來首例。蔡英文下午則將在竹東鎮的信仰中心惠昌宮、香山財神廟發紅包。

(中時)

前總統馬英九（右）春聯受到歡迎，17日在義民廟發贈時，吸引不少民眾排隊領取。（莊旻靜攝）

前總統馬英九（左二）春聯受到歡迎，17日在義民廟發贈時，吸引不少民眾排隊領取。（莊旻靜攝）

前總統馬英九（左二）人氣不減，還有民眾邀他自拍。（莊旻靜攝）