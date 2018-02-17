中市警局長訪金融機構 讓民眾安心過年

台中市警察局長楊源明相當重視本項工作，特拜訪西屯區土地銀行中港分行，除關心安全維護工作，更向民眾發放福袋宣導品！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

107年加強重要節日安全維護工作自2月8日起至2月22日止，台中市政府警察局為強化金融機構防護能力，維護民眾存提款安全，相當落實各項勤、業務執行，除編排警力守望及密集式巡邏各銀行行庫維護安全，更責由轄區分局主動拜訪各金融機構，展現維護治安的決心，藉以瞭解民眾的需求。

台中市警察局長楊源明相當重視本項工作，特地拜訪西屯區土地銀行中港分行，除關心安全維護工作以外，更向在場民眾發放福袋宣導品，內有L夾反毒宣導品、165反詐騙宣導單、掃除毒品公害宣導單等物品相當豐富，收到福袋的民眾都相當開心，稱讚宣導品相當實用，尤其行人用反光手錶能讓行人更安全，引發一陣排隊領宣導品人潮。

現場特設置了大型Q版的卡哇依警察娃娃、更有真人版的大頭警察人偶，手拿預防犯罪標語做預防犯罪宣導，有許多民眾直呼過年期間超像關老爺拜年，為沾喜氣而爭相拍照，現場熱鬧滾滾，氣氛熱絡。在場民眾感受到相當熱鬧的宣導方式，紛紛表示印象超級深刻，而且這種宣導方式讓大家耳目一新，非常能感受到警察的用心。

楊源明表示：第六分局轄內金融機構(銀行、郵局、農會)多達68家，春節期間民眾及金融機構的安全維護工作，並不會因假期而有所中斷。尤其過年期間民眾存提款較多，行庫補鈔及運鈔也會增加，因此加強宣導護鈔服務，避免因提領或運送大量現金，遭不肖人士覬覦。

警方呼籲民眾年節期間除了防竊還要防詐騙，多注意自己財物安全，可將背包斜揹置於胸前防止被扒，貴重財物不放汽、機車置物箱。如有大量提款也可向警方申請護鈔服務，其次，若接獲陌生來電談到錢或是帳戶，應多利用165反詐騙專線查證，避免遭受到詐騙造成財物損失。

(中時)

採花賊爬牆偷樹 辯影中人不是他

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。