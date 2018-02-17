中市警局長訪金融機構 讓民眾安心過年

2018年02月17日 13:42 中時 陳世宗

107年加強重要節日安全維護工作自2月8日起至2月22日止，台中市政府警察局為強化金融機構防護能力，維護民眾存提款安全，相當落實各項勤、業務執行，除編排警力守望及密集式巡邏各銀行行庫維護安全，更責由轄區分局主動拜訪各金融機構，展現維護治安的決心，藉以瞭解民眾的需求。

台中市警察局長楊源明相當重視本項工作，特地拜訪西屯區土地銀行中港分行，除關心安全維護工作以外，更向在場民眾發放福袋宣導品，內有L夾反毒宣導品、165反詐騙宣導單、掃除毒品公害宣導單等物品相當豐富，收到福袋的民眾都相當開心，稱讚宣導品相當實用，尤其行人用反光手錶能讓行人更安全，引發一陣排隊領宣導品人潮。

現場特設置了大型Q版的卡哇依警察娃娃、更有真人版的大頭警察人偶，手拿預防犯罪標語做預防犯罪宣導，有許多民眾直呼過年期間超像關老爺拜年，為沾喜氣而爭相拍照，現場熱鬧滾滾，氣氛熱絡。在場民眾感受到相當熱鬧的宣導方式，紛紛表示印象超級深刻，而且這種宣導方式讓大家耳目一新，非常能感受到警察的用心。

楊源明表示：第六分局轄內金融機構(銀行、郵局、農會)多達68家，春節期間民眾及金融機構的安全維護工作，並不會因假期而有所中斷。尤其過年期間民眾存提款較多，行庫補鈔及運鈔也會增加，因此加強宣導護鈔服務，避免因提領或運送大量現金，遭不肖人士覬覦。

警方呼籲民眾年節期間除了防竊還要防詐騙，多注意自己財物安全，可將背包斜揹置於胸前防止被扒，貴重財物不放汽、機車置物箱。如有大量提款也可向警方申請護鈔服務，其次，若接獲陌生來電談到錢或是帳戶，應多利用165反詐騙專線查證，避免遭受到詐騙造成財物損失。

(中時)