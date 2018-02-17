回娘家出遊車潮湧 國道警估：恐怕要塞一整天

國道一號南下中部路段湧現回娘家、出遊車潮，彰化路段壅塞情況還一度出現定點現象。(謝瓊雲攝)

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國道一號南下中部路段湧現回娘家、出遊車潮，彰化路段壅塞情況還一度出現定點現象。(謝瓊雲攝)

初二回娘家，國道中部路段大塞車。國道一號、國道三號南下路段不到8點就湧現車潮，近午時分彰化交流道車流回堵到省道台19線，國道、省道南向都塞爆，動彈不得，警方預估恐怕要塞到晚上；國道南下彰化路段上午發生兩起事故，所幸僅1名女駕駛輕傷無大礙。

上午7點38分，國1南下191.8公里處，國道三號匯入國道一號彰化系統內側車道，發生6 車連環撞意外事故，一名女駕駛受到輕傷，事故也造成車流回堵大塞，王田到彰化系統路段一度出現定點，動彈不得。10時07分左右，南下206公里處再發生2車擦撞，所幸無人受傷，但也影響後方行車。國道三隊員警與拖吊車人員速迅將事故車輛送下交流道，約1個小時內排除事故。

國道第三警察大隊組長賴協駿表示，受傷的30歲鄭姓女子，疑似被安全帶勒住導致胸悶不適，經送往彰化基督教醫院檢查，並無大礙；兩起車禍事故主要都因未保持安全行車距離、不當變換車道為主。

國道三隊警方指出，國道南下車流量大，除事故影響行車車速，中午時分中部許多路段包括彰化系統到埔鹽系統，時速未達40公里，其他路段約40至60公里；北斗到員林北上路段，接近中午時也開始出現塞車景況，車速僅40公里以下。

因國道交流道周邊省道都出現大塞車，警方預估今天塞車的情況恐怕要到晚餐時段過後才能紓解，呼籲駕駛除須要養足精神、檢查車輛後再開車，也可多加利用路況app，改走替代道路，預先避開塞車路段。

(中時)

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