國民黨九合一大選想贏 港媒研判除非先擺平這件事

國民黨主席吳敦義。（中時資料照）

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中時電子報

2018九合一選舉，11月24日舉行。本屆選舉，直轄市（6都）選出新一屆的直轄市長、直轄市議員、里長、山地原住民區長及區民代表。並由13縣3市中，選出新一屆的縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長。有香港媒體認為，此次選舉，國民黨若想重返執政，除非先擺平一件事情。

根據《中評社》評論，國民黨在一些重要縣市出現爭議，諸如：台北市、新北市、高雄市、嘉義市、桃園市、澎湖縣、台東縣，以及台中市。倘若國民黨想拚贏2018年，黨主席吳敦義得先想辦法擺平內部爭議。

新北市的問題，在於前台北縣長周錫瑋決心捲土重來。然而，外傳吳敦義早與朱立倫達成默契，欲讓新北市副市長侯友宜接棒。再者，日前傳出的基隆市民調烏龍，讓周錫瑋無法信任黨內全民調。若吳敦義無法擺平此事，恐怕連這唯一執政的「直轄市」，都可能拱手讓人。

至於必爭之地的台北市，如今只剩下前立委丁守中。但黨中央遲遲不提名，到處點人。如此，即便最後選定丁守中，士氣也早已無潰散。高雄市則與台北市情況類似，無論是選定高雄市黨部主委韓國瑜，或者立委陳宜民，都難以擊敗民進黨鐵票區。

而嘉義市的部分，前嘉義市長黃敏惠宣布參選後，「蕭家班」的嘉義市議長蕭淑麗宣布退黨參選。其中參雜了黃系與蕭家班的恩怨，加上黃敏惠是吳敦義的口袋名單，以及吳系想鬥垮洪系的傳言，持續僵持。

桃園市的問題，民調第一的前縣長、不分區立委吳志揚宣布不參選，外界卻傳說吳敦義屬意的人選──前立委吳根德，根本無意願；另外兩位人選立委陳學聖，以及前立委楊麗環，都還不是現任市長鄭文燦的對手。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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