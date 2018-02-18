空中傳奇 波音「女王」747一生精彩故事

2018年02月18日 09:01 中時電子報 李靖棠

曾是波音公司（Boeing）最大的驕傲，747系列客機被外界譽為「空中女王」，自1970年投入服務後，至2007年為止，波音747保持全球載客量最高飛機的紀錄長達37年。當年於華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）首航時，還請到時任第一夫人的帕特·尼克森（Pat Nixon）為其命名。擁有4架引擎的雙層巨無霸設計，三級艙等設計能載416人、二級艙等則能有524人的高載客量。747系列不僅能載客，在貨運和軍事運輸上都曾稱霸一方。

Boeing 747 Jumbo Jet Documentary - 1990

事實上，747客機的出現，還得感謝兩位「貴人」，同時也是當年最大用戶之一的泛美航空（PAM AM）。當年波音董事長比爾·艾倫（Bill Allen）與泛美總裁胡安·特里普（Juan Terry Trippe）兩人，是非常要好的朋友。想持續拓展航線與市占率的泛美，向波音提出了新方向，打造一架擁有寬體機身、707型大兩倍、能搭載400名乘客的超大型噴氣式客機。這個夢，也就落在時年44歲的總工程師喬·薩特肩膀上，而他也不負眾望完成了這架巨無霸飛機，從此在航空史上留名。

與首飛747客機合影的泛美航空機組人員。（圖/美聯社）

波音當年投入了比自己市值更高的經費、打造了40萬平方公尺大的工廠，並讓普惠公司（Pratt & Whitney）發展出最關鍵的引擎：JT9D型渦噴發動機，才讓747客機真正飛上青天，成為波音長年的金飯票之一。1969年首次試飛，測試機最大的特點之一，裝配有駕駛艙逃生系統，一旦發生不測，飛行員可以通過類似於消防隊的逃生滑竿來到貨艙中，通過跳傘方式逃生。經過多次試飛校正後，747正式取得認證，首架商用機當然是交給他們大戶- 泛美航空。

停靠於紐約甘迺迪機場的747客機。（圖/美國國家檔案館）

促成747客機出現的貴人之一、原泛美航空總裁胡安·特里普。（圖/美國國會圖書館）

但交付泛美的首批747中，其中一架暱稱「維克多快帆號」（Clipper Victor）的客機，卻可說是多災多難。1970年風光完成波音747的首個商業航班（紐約-倫敦）後，卻在同年8月成為第一架被劫持的747客機，遭綁架至古巴。1977年在西班牙北非外海自治屬地加那利群島中的特內里費島（Tenerife）機場上遭遇死劫，在跑道上與荷蘭皇家航空（KLM）的747客機高速相撞爆炸，造成兩機上多達583名的乘客和機組人員死亡的慘劇，也是至今還是死傷最慘重的空難。

美國聯合航空計畫在今年逐步停飛旗下的波音747-400型客機。（達志影像/Shutterstock）

2002年一架泛美航空的747客機，遭巴勒斯坦武裝分子縱火，導致機身嚴重受損。（圖/美聯社）

作為巨無霸客機的747，也逐漸成各家航空公司的活廣告，通過各種獨特的塗裝，成為最顯目的公關手段。此外，747也開始找到她不同的出路，美國聯邦政府選定她，作為運送總統的專機- 空軍一號（Air Force One）指定機型；而美國航太總署（NASA）也看上她的性能，改裝一架747客機與引擎，成為在大氣層內無動力的太空梭飛行測試運載器。都讓這個空中女王，成為在多領域稱霸天空的主宰者。

(中時電子報)