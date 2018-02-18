服役六十載 老當益壯的美軍B-52戰略轟炸機

2018年02月18日 10:01 中時電子報 李靖棠

隨著科技進步，不少擁有絕佳功能的戰機、轟炸機或運輸機，經常能透過升級或更新軟硬體的方式，大幅延長其服役壽命。就像美國空軍其實早就開始使用B-1「槍騎兵」（Lancer）轟炸機，但卻能在不少演練或任務中，依然看見二戰後「新產品」B-52「同溫層堡壘」轟炸機（B-52 Stratofortress）出勤的身影。更別提美國打算透過更換引擎發動機，讓老當益壯的B-52延續壽命，持續戰鬥到2050年。

B-52轟炸機紀錄片。

美軍在二戰後，為改善戰爭期間，負責對日、德投彈轟炸的B-17、B-29等多款舊式轟炸機，普遍存在高度依賴機場設備、航程不足、且容易遭地面火砲或地對空飛彈襲擊等問題。1945年開始提出新的計劃案，期望打造新一代可搭載五名以上炮手和六名換防人員、巡航高度3萬4千英尺，時速最高可達480公里，作戰半徑最大達到8,000公里的戰略轟炸機。在經可能流標的危機後，波音（Boeing）成功改善了噴射引擎動力，讓B-52「同溫層堡壘」轟炸機順利問世。

攜帶量驚人、正在投彈轟炸的B-52同溫層堡壘轟炸機。（圖/美國空軍）

美軍B-52H型轟炸機展現其驚人攜彈量。（圖/美國空軍）

1952年首次試飛、3年後正式投入服役，雖說本意是用於震懾蘇聯（USSR），但B-52轟炸機真正起到關鍵作用，則是從越南戰爭（Vietnam War）開始。派出大批的B-52轟炸北越，但在越共擁有米格21戰機（MiG-21）與蘇製的SA-2防空飛彈後，也讓美方吃了不少虧。不過，越戰期間前往北越的B-52轟炸機，多以台中清泉崗機場作為中繼補給基地。之後B-52也先後在波斯灣戰爭（Gulf War）和科索沃內戰（Kosovo War）中立下不少功勞，重創海珊（Saddam Hussein）的部隊，讓他不得不宣布投降。

美軍B-52轟炸機駕駛艙內部儀表板。（圖/美國空軍）

B-52轟炸機（圖左前）與多款美軍現役戰機共同飛行。（圖/波音官網）

從出廠到1962年全面停產，波音共生產了744架B-52轟炸機，也因為不同時期的改裝，讓B-52擁有不少型號，最新的一批是H型，共有96架，主要更新了一顆更省油且馬力更強的發動機。每架B-52H轟炸機擁有8具引擎，最大航程可達16,232公里、機上所需人員為5名（包含正副機師、雷達導航員、領航員與電子作戰官各一人）。機上裝有一門20公釐M-61「火神」六管機炮，受惠於最大裝載重量可達12公噸，讓B-52所能掛載的飛彈和炸彈數量相當驚人，它亦可掛載B-61自由落體式等多款核彈。

美軍另一款現役的長程戰略轟炸機：B-1B「槍騎兵」。（圖/美國空軍）

如今，隨著北韓局勢仍處在「未爆彈」狀態，美軍亦將多架B-52移駐關島，作為繼B-1B之外，另一種隨時可威嚇平壤的長程戰略轟炸機。事實上，2016年北韓執行第4次核試驗時，美軍就曾派遣B-52「同溫層堡壘」轟炸機（B-52 Stratofortress）飛越南韓烏山基地上空，向平壤發出警告，也讓這架已服役60多年的轟炸機，持續在天際展現其威力。

(中時電子報)