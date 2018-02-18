失言、幹話？這些政治人物都曾一句話惹惱民眾

2018年02月18日 10:00 中時電子報 謝雅柔

回顧2017年一整年，哪些政治人物曾失言或講幹話，讓你感到不滿呢？

●柯文哲：

2017年05月11日 柯文哲受邀到市議會民進黨團談容積代金政策，卻脫口說出「被強暴的比被誘姦的便宜」，引發軒然大波。

2017年08月20日 世大運開幕典禮遭反年金改革抗議團體打斷，柯文哲今下午召開記者會，接受媒體訪聞時痛批陳抗團體「王八蛋」。

2017年09月10日 柯文哲出席「西門享樂祭」Cosplay （角色扮演）競賽決賽，暗指一名扮演林默娘的參賽者體重外型，被指「又失言」。

2017年09月29日 柯文哲接受電視專訪，被問到阿扁的問題，能否解決？柯竟爆出「他一開始是裝的」的，後來真的病了，大腦斷層，大腦前葉萎縮。

2017年11月19日 台灣爭取到「2021年國際扶輪社世界年會」主辦權，柯文哲出席扶輪社論壇時，被問及希望把台北市變成什麼樣子迎接各國領袖？柯直言「4萬個有錢人要來台北，當然要狠狠撈一把」；最後更形容是4萬隻肥羊，「目標就是要讓他們信用卡刷到爆」。

●總統蔡英文:

2017年5月11日 面對社會各行各業在總統府前抗議不斷，蔡英文在接見愛心媽媽媽慈暉獎得主後受訪脫口而出：「你有事情就大聲講嘛，但是我聽到了以後就不用再繼續那樣大聲了。」

●賴清德:

2017年9月22日 賴清德今接見「醫療奉獻獎得獎人」時，提到愛滋病主要來源「是男男同性戀之間所引起」，引發歧視同志的爭議。

2017年10月13日 賴清德日前備詢時指出，捕蜂捉蛇業務回歸專責單位農委會不盡周延，且說這是做功德的事情，此番言論引發消防弟兄不滿。

2017年10月25日 賴清德出席行政院模範公務人員頒獎典禮，向得獎人表達恭喜與感謝。他說，「公務人員是上帝的選民」，離幸福最近，期勉公務員帶著公益行善的心來幫助、服務國人。

2017年11月24日 賴清德出席衛福部活動時，說照服員薪水3萬元，雖然很辛苦，但是可以當做在做功德。

●交通部長賀陳旦:

2017年02月14日 蝶戀花旅行社遊覽車翻車事件造成33死，賀陳旦等官員前往二殯致哀，離去時突然說「各位死者保重，大家都要保重。」

2017年2月16日 面對遊覽車司機工時過長問題，賀陳旦表示「若工作空檔時間完全操之於司機自己，沒受到業主指揮監督，就可當作不是工時」。

2017年端午連假期間，蘇花公路發生落石坍方，眾多民眾受困花東。賀陳旦神隱多日終於露面，面對外界質疑，他說「我的行動並不需要在這裡跟大家說明」。

2017年8月29日 賀陳旦到花蓮視察交通建設，稱「行車壅塞時間，可以當做是來花蓮體驗縱谷，放慢速度，體驗當地文化、促進當地消費，是幫助地方經濟最好的方式」。

●國防部長馮世寬:

2017年05月18日 國民黨立委呂玉玲詢問馮世寬對政府的表現，馮世寬說他只做好他國防安全的職責，把業務做好保護國家人民，但又蹦出一句「一年以來沒有戰爭，妳還可以來詢答，就是我們的努力」。

2017年10月03日 藍委賴士葆問馮世寬，兩岸若開打，現在可以撐多久？馮世寬說「台灣可以支撐的時間不止兩周」。

●勞動部長林美珠:

2017年2月17日 國民黨立委王育敏質詢林美珠「遊覽車開到深山，駕駛等待客人的期間，難道不算工時？」林美珠回答，「如果他把車門關起來，可以去散散步、做做操，也算休息」。

2017年09月07日 林美珠今年9月表示將繼續擔任勞動部長一職，還稱「年紀這麼大了，還要繼續做，很辛苦」

●邱議瑩：

2017年12月03日 立法院舉行聯席會議審查勞基法部分修正條文草案，場內外氣氛都十分火爆，場外有抗議群眾聚集在立法院群賢樓外抗議，多次企圖衝進立院與警方發生推擠衝突，場內藍綠立委也爆口角，藍委張麗善嗆：「外面勞工的聲音你們都沒聽到嗎」，遭邱議瑩反駁「（抗議聲）都是錄音帶。」

(中時電子報)