柯文哲執政後...網友驚：有股趨勢越來越火熱

2018年02月18日 09:00 中時電子報 謝雅柔

以「政治素人」之姿當選台北市長的柯文哲，執政以來時常爆出驚人之語，作風也備受爭議。有網友指出，有越來越多柯的支持者希望他選總統，且趨勢越來越火熱。不過該網友說「真的放過他吧」。他說除非柯加入兩大黨，不然要無黨籍的去選總統，去哪生資源、團隊、人脈，讓他打選戰？

柯文哲上任後，因心直口快、有話直說的個性，引發正反兩極評價。曾有網友問及這些年來，台北市最有感的進步，網友紛紛表示「西區門戶計畫」、「圓環」、「世大運」、「忠孝橋」。但也有網友認為柯「練肖話」、「譁眾取寵」。

然而，有網友在PTT上發文指出，柯文哲第一次參政就當上台北市市長，起初真的是一片混亂，但繳了些學費。該網友說看到柯的反省跟進步，各樣不太起眼的政績，搭上世大運這大亮點，一整個聲勢往上。

該網友說起初只有反串的網友才會一股腦的希望柯P去選總統。但現在他已經開始覺得好像有越來越多他的支持者是真的希望柯文哲選總統，「不是反串，這趨勢是越來越火熱了」。該網友說柯文哲持續的聲望高漲、民進黨聲望持續的下落，造就越來越多支持者希望柯文哲跳出來選總統。「但真的放過他吧」。該網友說除非柯加入兩大黨，不然要無黨籍的去選總統，「去哪生資源、團隊、人脈，讓他打總統選戰?」

網友則回應表示「柯能引動這麼多社會力，錢、人、資源都不是問題」、「如果柯連任市長後，2022後我會很想投他當總統」、「沒政黨又怎樣，市長還不是這樣做」、「原本不希望柯太快選總統，後來dpp開始亂罵就覺得柯當總統好像也不錯?」、「如果連任成功 2024自然會有人幫他想出辦法」、「最簡單的一件事，他要去哪裡生出30萬份連署書出來」、「先把市政府做好比較重要 柯P還有滿多東西要學的」、「總統跟台北是完全不一樣的事情」、「柯文哲連一個燈會都能搞出那麼多事情，離總統還遠的很」、「柯P選總統我不會投他 選上九成以上機率變超黑」。

(中時電子報)