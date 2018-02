《全球星期人物》對中鷹派！亞太戰略第一把手 美軍首位日裔太平洋司令哈里斯

2018年02月18日 09:30 中時電子報 蔡萱

哈里斯2015年出席新加坡的論壇。(美聯社)

現任太平洋司令部司令哈里斯被視為是亞太政策的鷹派人物,也是歐巴總統「亞太再平衡」的執行者。除了他日裔身份格外引人注目外,過去2年他頻頻對中國的軍事行動強硬發言,也讓引發亞洲世界對他的關注。如今他受到美國總統川普提名擔任美國駐澳洲大使,也透露了他卸任太平洋司令後,將繼續留在太平洋上展開他的外交官生涯。

美軍太平洋司令部令哈里斯(Harry B. Harris Jr.)上任逾2年,這位官拜海軍四星上將曾任參謀首長聯席會議主席助理、太平洋艦隊司令、美國海軍駐歐洲及非洲司令,除了是美軍史上首位亞裔及日裔司令,也是美國海軍中軍階最高的日裔美籍人士。

哈里斯上將被視為美國軍方亞太政策的鷹派人物,他在擔任太平洋司令部司令期間,對中國在區域內的軍事行動一直持直言不諱的批評態度,多次在公開場合像外界提出警告外,也數次派美軍在南海執行「自由航行」。

哈里斯和其妻在夏威夷檀香山陪伴美國總統川普及第一夫人梅蘭妮亞紀念二戰士兵。(美聯社)

哈里斯在2013年接任美軍太平洋艦隊司令。圖為他在檀香山儀式上敬禮。(美聯社)

哈里斯在美國前總統歐巴馬政府甚為強調「亞洲再平衡」戰略,美軍「以亞制亞」的人事佈局相當引人矚目。

現年61歲的哈里斯出生於美國駐日海軍基地所在的橫須賀,他的父親是駐日美軍的高級軍官,母親則是日本人。哈里斯在橫須賀度過童年,隨後前往美國接受教育。

哈里斯在2013年任太平洋艦隊司令在夏威夷的辦公室。(美聯社)

哈里斯1978年從美國海軍學院畢業後進入美國海軍,成為一名海軍飛行員,他從低級軍官做起,多次前往海外執行任務。之後在哈佛大學甘迺迪政府學院(Harvard Kennedy School of Government)獲亞洲安全專業碩士,以及喬治城大學外事學院(School of Foreign Service at Georgetown)碩士,也曾在牛津大學就讀。

哈里斯在2013年接任美軍太平洋艦隊司令,並於2015年升任美軍太平洋司令部司令,掌管美軍在太平洋上的所有軍事力量,該司令部也是目前美國9個聯合司令部中規模最大、責任區最廣的一個,也意味著哈里斯管理著大約37.5萬名軍事和文職人員,指揮著超過1億平方英里(約合2.6億平方公里)、超過地球表面一半地區的軍事行動。

哈里斯在2013年接任太平洋艦隊司令時,其妻布拉德利(左)和他的朋友為他別上新的階章。(美聯社)

哈里斯(左後方)在2015年接任太平洋司令部司令,和前任司令洛克利爾(左前)進行交接。(美聯社)

哈里斯被時任美國總統歐巴馬任命美軍太平洋司令部司令以來,哈里斯堅定地執行了歐巴馬喊出的「亞太在平衡」政策,美軍軍艦多次在南海採取在區域充滿爭議的「自由航行」行動,美國也在他任內賦予太平洋艦隊更多權力。

川普當選後,哈里斯也更加活躍,除了持續美國對北韓的強硬態度外,也對多次針對中國的行動強硬發言,不僅否認中國對南海諸島的主權,也稱中國的行為危害了美國利益的「自由航行」行動,揚言美軍將繼續在南海展開「自由航行」行動。他也曾說:「我們已經做好今晚開戰的準備」。

哈里斯2015年在聽證會上走過顯示中國在南海建設的衛星照片。(美聯社)

不過在哈里斯統帥的太平洋司令部在去年受到不少質疑,第七艦隊的美國軍艦發生了2起撞船事故,導致船隻受損,數名海軍死亡。還有一連串令人困惑的事件,讓全世界都誤以為航空母艦「卡爾·文森號」(Carl Vinson)正火速前去對抗越來越好戰的北韓,但實則不然,哈里斯對此承擔了全部責任。

如今哈里斯已經任職美軍太平洋司令部司令逾2年,該職的任期一般為三年,外界早在去年開始就盛傳哈里斯的任期在2018年年中結束後將任駐澳大使,也因此川普這一提名正式公布時並不令外界感到人意外。

哈里斯在2012年和時任國務卿希拉蕊在俄國出席悼念儀式。(美聯社)

哈里斯和時任總統歐巴馬。(美聯社)

哈里斯和現任總統川普。(美聯社)

澳洲是美國最重要的南太平洋盟友。上任大使貝里(John Berry)於2016年9月離職後,這個職位一直空著,澳洲前副總理費希爾日前還就此表示,這簡直是「外交侮辱」。尤其在川普政府上台初期,難民安置問題曾讓川普和澳洲總理滕博爾(Malcolm Turnbull)有過爭議,這兩個緊密的盟友關係變得緊張。

哈里斯。(美聯社)

隨著中國炫耀武力、北韓加速核計劃,美澳之間的強大聯盟被很多人視為維持亞太地區權力平衡的關鍵所在,而澳洲大使將成為這個聯盟的中心位置。如今川普提名出哈里斯任美駐澳洲大使,也被解讀是在向澳洲表達對其的重視。

目前外界也都預估哈里斯將會輕鬆通過美參議院的投票,不少澳洲民眾也在消息傳出後表示熱烈的歡迎,就連澳洲總理滕博爾也都開心表示期待。不僅是澳洲總理,外界也都對未來將出任澳洲大使的哈里斯會對亞太地區的穩定有何影響拭目以待。

(中時電子報)