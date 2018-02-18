專訪／阿沁秘訓3年C奶女弟子 她的「前身」其實是…

2018年02月18日 10:00 中時電子報 吳品瑤

相信有稍加關注娛樂新聞的人們，應該都留意到「飛兒樂團」的吉他手兼歌曲創作人阿沁，不只自己出專輯，甚至把音樂天賦傳遞出去，日前光榮亮出在手中秘密鍛鍊3年的「好牌」一張，那就是他的女弟子林怡廷，她的首波主打歌〈跳舞去旅行〉展現亮麗外型與精湛舞藝，緊接著推出慢歌〈突然失眠〉展現2開頭女歌手青澀的感性，想必讀者對這個美少女應該感到有些面熟，是的！她就是唱出台灣寶島風情而爆紅的女子團體「 Mer Mer」成員之一、以領舞姿態引起關注的「牙牙」，中時電子報獨家專訪這位歌壇超新星，跟著我們的腳步，一同follow牙牙轉換身分的心路歷程吧！

雖然林怡廷不過是個大學4年級的女生，然因為高中就讀華岡藝校、緊接著進入台北市立大學動態藝術學系就讀，又長期在「大知樹排練場」學舞充實自己，因此她早在學生時期，就有不少比賽、表演機會，也因此在因緣際會下，演藝潛力被阿沁發掘並收入旗下，開始了一邊上學、一邊當練習生的忙碌生活，直到2017下半年恩師阿沁認可時機成熟，牙牙終於在12/16發行個人首支歌曲〈跳舞去旅行〉，她在曲風與造型上走了小歐美風的路線，在時下主流的韓系唱跳風格之下，算是相當獨特。

唱歌被批評牙牙可接受，唯獨自豪的舞蹈能力不願輕易接受批評。(林怡廷提供)

牙牙自爆〈跳舞去旅行〉其實並非發片計畫中真正的第一步，她早在去年3月就進錄音室「閉關」錄歌，接下來將推出的新單曲，才是她第一支錄音室作品，林怡廷自謙表示跟跳舞相比，唱歌部分她下了特別多苦工，也因此到正式帶著新作出道之前，牙牙其實撐得住為得到最佳成果而一唱再唱幾千回合，但對於阿沁老師站在身後盯場，反倒覺得壓力山大超難熬，倒不是老師嚴厲，而是處女座求好心切的她，很怕辜負恩師期待，而面對出道後外界對她的評價，牙牙笑說深知自己不足在哪一塊，其實大多會虛心接受，唯獨從小不間斷苦練的舞蹈部分，是她最有自信也引以為傲的一塊，這部分她真的不甘被隨便批評，看得出這個可愛的小女生，內心不服輸的韌性。

牙牙個性好強、要求完美，當歌手後唯一次落淚，是她不得不在工作與學業間做抉擇。(林怡廷提供)

而阿沁對於這名女弟子也相當用心，除了幫她製作單曲之外，也希望她多累積不同的能力，於是讓她去參加人氣直播平台「UP Live Girls」選拔活動，果然牙牙實力獲得認可，也因此如今她還同時身兼女團成員身分，個人跟團體活動滿檔，阿沁甚至覺得牙牙應該走全方位，不只參加綜藝節目錄影跑宣傳，還跟「Spexial」偉晉、「小敏」吳心緹合作拍攝偶像劇《搖滾畢業生》，感覺得到公司對她的用心，而牙牙外表看起來軟萌可愛，但其實是逞強的性格，她說這段時間最覺得辛苦的，反倒不是身體的疲勞，而是工作跟學業都想做好但兩難的情況，為此難得落淚，此外，她在圓夢闖蕩銀河之際，除了靠過去演出累績的積蓄，其餘都靠父母的支持，對此她始終覺得愧疚，但這份感受也成了助力，支持著她義無反顧努力向前，相信會有越來越多人，看見她的真誠與才氣。

(中時電子報)