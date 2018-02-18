過年最怕被問到那些問題…

2018年02月18日 07:28 中時電子報 張國欽

過年，從來都不是一件簡單的事！家中長輩們忙著辦年貨、大掃除、為家裡添購傢俱新衣的同時，也意味著過年要遇到好多連LINE都沒加的三嬸婆五叔伯七舅公們！見面免不了寒暄幾句，這時總會殺出許多你意想不到的尷尬問題，蘋果歸納「過年期間最怕被問的問題前三名」，快來看看怎麼接招吧！

過年提問第一名：什麼時候結婚啊？沒意外的，過年期間最容易被問的問題就是「要不要結婚阿？」，但又怕直接向本人提問會遭來一頓白眼，所以現在親戚都從爸媽下手！例如嬸嬸問爸爸：「你知道媽年紀大，很想抱孫子耶！」，舅婆問媽媽「唉呀也不是催，就只是想知道，你找時間問問你兒子咩！」這時能不能抵擋親友的逼婚攻勢，就得看老爸老媽的功力了…

「什麼時候結婚啊?」這種事不是我說了算啊！拜託親戚們別再問了！

過年提問第二名：要不要買房子啊？「要不要買房子啊？現在房價跌可以考慮。」、「你兒子還在外租屋啊？要不要買房？房租都可以去付貸款了耶！」，每到過年餐桌上酒酣耳熱之際總充斥著「要不要買房？」這個老掉牙的問題。買房何等容易，地點薪水坪數等等都需要考量，其實這時不需多說什麼，明理的老爸總是敬大家一杯威士忌，一切盡在不言中…

「要不要買房啊？」呃…錢啊！我也想買啊！

過年提問第三名：在做什麼工作啊？雖說談錢傷感情又沒禮貌，但過年期間親戚們總是跟偵探般追問「現在做什麼工作啊？」、「薪水多少？」、「年終領多少？」，說也不是、不說也不是的尷尬場景，最懂自己的老爸總是舉杯敬大家，管這麼多幹什麼呢？這一口就是答案囉！

(中時電子報)