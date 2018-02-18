索羅斯猛批谷歌臉書：他們像賭場一樣欺騙用戶

著名金融投資家索羅斯對臉書谷歌的IT產業一向不假辭色，圖為他去年4月在歐盟總部參加一場會議。（圖／美聯社）

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中時電子報

被稱為美國「金融巨鱷」的著名投資與金融做手喬治·索羅斯(George Soros)在一篇文章中猛烈批評谷歌與臉書，指稱他們像賭場一樣欺騙用戶，通過操縱用戶的注意力讓人不知不覺上癮。他們還壟斷訊息傳播，賺取大量利潤卻又不對傳播的訊息擔負任何責任。這些擁有豐富用戶數據的「IT壟斷企業」如果與專制國家結成聯盟，將成為一面龐大的集權主義控制網絡。

美國媒體CNBC報導指出，索羅斯認為「所有社交媒體企業都應該關閉」，他們一篇寫給Project Syndicate網站的文章中說，臉書和谷歌雖然經常扮演著創新和自由化先驅的角色，但隨著規模和實力愈來愈大，他們本身已然成為創新的最大障礙。

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他說，這兩家公司靠著用戶長時間登入頁面而獲利，反過來壓榨內容供應商，讓內容供應商被迫接受所有的不合理要求。同時臉書和谷歌幾乎壟斷訊息傳播， 還聲稱不用為他們所提供的內容承擔任何責任，儼然像是公用事業單位。因此應該在保證競爭、創新、公平和開放的前提之下對他們實施更加嚴格的監管。

索羅斯文章中說，社交媒體企業操縱用戶的注意力，引誘甚至驅趕用戶到自己設定的商業目標，讓用戶對其服務上癮，這是欺騙與有害用戶的行為，就像賭場設定誘人的賭局引人入甕，這種技倆對於青少年危害更大。

索羅斯說，臉書與谷歌拿用戶數據給付錢的客戶，數據的內容還有不同的定價。此外，如果臉書與谷歌這些擁有豐富用戶數據的IT壟斷企業一旦與專制獨裁國家結盟，就可能形成一面威力強大的集權主義控制網絡。這些風險可能在俄羅斯和中國首先發生，如果從社會政策監管這類型企業來看，歐盟顯然比美國更具前瞻性眼光。

他表示，美國網路企業在全球市場統治地位的衰敗是遲早的問題，而社會監管法規、針對性的稅收政策以及歐盟某些已經採用的罰款做法，將是背後的推手。

CNBC報導說，近期索羅斯已多次對臉書與谷歌提出嚴厲的批評，兩家公司至目前還不願對索羅斯的言論給予回應。

(中時電子報)

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