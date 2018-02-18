共軍第二艘055大驅將下水 美擬造新戰艦應對

2018年02月18日 00:05 中時電子報 盧伯華

圖為網友在高速公路上捕捉到運送中的130毫米艦炮。（圖／網路圖）

近日網路傳出一張運送大型艦炮照片，外界猜測可能是正在建造中的第二艘055驅逐艦所用，認為安裝艦炮後，055驅逐艦離下水之日不遠。由於此型驅逐艦戰力直逼美軍現有柏克級驅逐艦，美媒認為美國需盡快建造新型戰艦，才能保持在亞太地區的戰略優勢。

近日微博上出網友在高速公路的服務區遇到軍車正在運送一門130毫米艦炮，由於該炮為正在建造中的055級大型驅逐艦二號艦所使用的主炮，此一訊息間接證實媒體推斷第二艘055艦即將下水的消息。

《鳳凰軍事》分析指出，除了已經正式下水的首艘055驅逐艦之外，共軍正在建造的055驅逐艦的數量達到了前所未有的4艘。稍早前大陸中央電視台曾指出，未來大陸對於這款萬噸級驅逐艦的需求，前期將達到8艘左右，後續會根據實際作戰需求再增加建造數量。

上月底香港亞洲時報與日本產經新聞報導，中國正在快速發展導彈驅逐艦，第一艘055驅逐艦正在進行海試，第二艘則將於近日完成，即將下水。

據大陸官方公布資訊，055級驅逐艦艦長183公尺，寬22公尺，滿載排水量為13500噸。搭載武器包括紅旗-9B以及鷹擊-12等導彈，加上雙波段雷達，讓這款軍艦的戰鬥力已經追上美軍現役的柏克級驅逐艦。

美媒《國家利益》文章就推測，未來這款055驅逐艦將成為中國海軍航母編隊最重要的護衛艦，每個航母戰鬥群將至少配備2艘，其強大的防空、反艦、反潛乃至反導能力，確保055級驅逐艦在航母編隊中的重要角色。

由於其上萬噸的排水量，決定了這款大型驅逐艦未來升級的巨大潛力和空間，雖然目前055級裝備的依然是130毫米的主炮，但是目前中國具有劃時代意義的電磁炮正在進行上艦實驗，未來發展潛力不容忽視。

針對中共海軍快速發展導彈驅逐艦，美國已經體感受柏克級軍艦迅速被055驅逐艦追上。雖然美國海軍研發了朱姆沃特級驅逐艦，但這款軍艦技術先進，造價卻極高昂，測試期間也出了不少問題，短期內難以實現量產。

美國《防務新聞》指出，正因為上述原因，美國海軍水面戰中心主任伯克夏曾表示，美軍已經著手擬定相關文件，規劃下一代水面戰艦，以全面取代提康德羅加級驅逐艦。

(中時電子報)