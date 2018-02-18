過年踩春去 台灣必逛十大老街

淡水老街（資料照 譚宇哲攝）

友善列印
中時電子報

春節期間，許多人都會安排家族旅遊踩春去，感受過年氣氛，其中各地老街也成為了熱門景點，網路上也選出台灣必逛十大老街，歡迎大家一同在新年期間，感受老街氣氛。

據《DailyView網路溫度計》調查選出台灣十大老街，首先第一名是位於新北市的淡水老街，淡水除了擁有許多美食，包含阿給、鐵蛋還有酸梅湯，另外美麗的沿岸風光，都是相當吸引人的地方，過年期間，也成為眾多民眾選擇的第一景點。

大溪老街。（資料照 中央社）

第二名則是桃園大溪老街，大溪是桃園最早發展的地方，日治大正時代流行巴洛克建築風格，各商號融合巴洛克式繁飾主義和閩南傳統裝飾圖案，成為一大特色，另外有名的大溪豆干，也是最有名的當地特產。

九份老街。(資料照 圖/簡怡欣攝)

第三名為九份老街，九份山城小鎮，是許多外國遊客來台的必去景點，除了美麗的山海風景，當地芋園、草仔粿也成為到當地旅遊的民眾最愛吃的食物，另外導演侯孝賢的悲情城市，老街中的茶樓就像是宮崎駿動畫電影《神隱少女》的景色，也讓九份老街別有一番風味。

平溪老街。（本報系資料照片）

第四名平溪老街，元宵節期間許多人會到平溪放天燈，也成為當地的一大特色，平溪老街一旁就是鐵道，也成為與其它老街的不同之處，加上鐵路平溪線，沿路景點眾多，包含猴硐、十分等，可以讓人安排一整天的行程相當方便。

三峽老街(圖/截自交通部觀光局)

第五名三峽老街，保留完整日治時代以來的商業街屋，紅磚拱廊建築、巴洛克式立面牌樓，許多民眾會到這裡拍下許多照片留念，還有相當有名的甜點金牛角，也是當地特色，另外三峽祖師廟也是許多人過年期間的拜拜熱門地點。

鹿港老街。(圖/截自交通部觀光局網站)

第六名鹿港老街，昔日的一府、二鹿、三艋舺，鹿就是鹿港，過去緊鄰港口附近由於地利之便，便形成船行與商家的重要據點，如今也保留當時建築與街道，其中最有名的超窄小巷「摸乳巷」，成為觀光客必去景點。

內灣老街。（資料照 羅浚濱攝）

第七名是新竹的內灣老街，過去內灣老街是進出盛產林木及礦產的尖石山區的最主要道路，目前加上內灣車站，也成為知名老街景點，加上屬於客家族群聚集的地方，當地擁有許多客家特色小吃，例如，野薑花粽、客家擂茶等。

金山老街。（本報系資料照）

第八名金山老街，又稱金包里老街，在清朝時期，就是相當繁華的商業街道，傳統長形連棟式店舖住宅，有閩式建屋與洋樓立面，還有窄面進深的亭仔腳建物，成為當地特色，金山特產像是芋餅與烤紅心蕃薯也是觀光客的必買甜點。

南庄老街。（資料照 黎薇攝）

第九名苗栗南庄老街，與內灣老街相同，都屬於客家風味十足的老街，沿途從日據時期就存在的南庄郵便局，到當地知名的桂花巷，都是許多人喜愛的拍照景點。

深坑老街。(資料照 中央社)

第十名則為深坑老街，深坑老街最知名的就是臭豆腐，令許多老饕愛不釋手，老街街道則是閩南建築，附近還鄰近木柵動物園，也成為了過年期間許多人旅遊首選之一。

除了上述的十大老街外，其實台灣各地還有許多知名老街，包括台南安平老街、高雄旗山老街等也都擁有許多當地特色，民眾可把握新春期間，全家人一同去老街踩春，感受過年氣氛。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
浪漫情人橋 南投燈會新亮點 台灣人春節連假最愛去東京 訂房2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。