過年踩春去 台灣必逛十大老街

2018年02月18日 09:00 中時電子報 周鎮宇

春節期間，許多人都會安排家族旅遊踩春去，感受過年氣氛，其中各地老街也成為了熱門景點，網路上也選出台灣必逛十大老街，歡迎大家一同在新年期間，感受老街氣氛。

據《DailyView網路溫度計》調查選出台灣十大老街，首先第一名是位於新北市的淡水老街，淡水除了擁有許多美食，包含阿給、鐵蛋還有酸梅湯，另外美麗的沿岸風光，都是相當吸引人的地方，過年期間，也成為眾多民眾選擇的第一景點。

大溪老街。（資料照 中央社）

第二名則是桃園大溪老街，大溪是桃園最早發展的地方，日治大正時代流行巴洛克建築風格，各商號融合巴洛克式繁飾主義和閩南傳統裝飾圖案，成為一大特色，另外有名的大溪豆干，也是最有名的當地特產。

九份老街。(資料照 圖/簡怡欣攝)

第三名為九份老街，九份山城小鎮，是許多外國遊客來台的必去景點，除了美麗的山海風景，當地芋園、草仔粿也成為到當地旅遊的民眾最愛吃的食物，另外導演侯孝賢的悲情城市，老街中的茶樓就像是宮崎駿動畫電影《神隱少女》的景色，也讓九份老街別有一番風味。

平溪老街。（本報系資料照片）

第四名平溪老街，元宵節期間許多人會到平溪放天燈，也成為當地的一大特色，平溪老街一旁就是鐵道，也成為與其它老街的不同之處，加上鐵路平溪線，沿路景點眾多，包含猴硐、十分等，可以讓人安排一整天的行程相當方便。

三峽老街(圖/截自交通部觀光局)

第五名三峽老街，保留完整日治時代以來的商業街屋，紅磚拱廊建築、巴洛克式立面牌樓，許多民眾會到這裡拍下許多照片留念，還有相當有名的甜點金牛角，也是當地特色，另外三峽祖師廟也是許多人過年期間的拜拜熱門地點。

鹿港老街。(圖/截自交通部觀光局網站)

第六名鹿港老街，昔日的一府、二鹿、三艋舺，鹿就是鹿港，過去緊鄰港口附近由於地利之便，便形成船行與商家的重要據點，如今也保留當時建築與街道，其中最有名的超窄小巷「摸乳巷」，成為觀光客必去景點。

內灣老街。（資料照 羅浚濱攝）

第七名是新竹的內灣老街，過去內灣老街是進出盛產林木及礦產的尖石山區的最主要道路，目前加上內灣車站，也成為知名老街景點，加上屬於客家族群聚集的地方，當地擁有許多客家特色小吃，例如，野薑花粽、客家擂茶等。

金山老街。（本報系資料照）

第八名金山老街，又稱金包里老街，在清朝時期，就是相當繁華的商業街道，傳統長形連棟式店舖住宅，有閩式建屋與洋樓立面，還有窄面進深的亭仔腳建物，成為當地特色，金山特產像是芋餅與烤紅心蕃薯也是觀光客的必買甜點。

南庄老街。（資料照 黎薇攝）

第九名苗栗南庄老街，與內灣老街相同，都屬於客家風味十足的老街，沿途從日據時期就存在的南庄郵便局，到當地知名的桂花巷，都是許多人喜愛的拍照景點。

深坑老街。(資料照 中央社)

第十名則為深坑老街，深坑老街最知名的就是臭豆腐，令許多老饕愛不釋手，老街街道則是閩南建築，附近還鄰近木柵動物園，也成為了過年期間許多人旅遊首選之一。

除了上述的十大老街外，其實台灣各地還有許多知名老街，包括台南安平老街、高雄旗山老街等也都擁有許多當地特色，民眾可把握新春期間，全家人一同去老街踩春，感受過年氣氛。

(中時電子報)