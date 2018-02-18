台灣人春節連假最愛去東京 訂房26％拿第一

2018年02月18日 01:09 中時電子報 林郁庭

上圖：根據agoda最新訂房數據，東京已經連續第3年蟬聯，為台灣人農曆新年期間出遊的最熱門城市。中圖：京都一景。下圖：大阪街景。（圖/翻攝自agoda網站、圖/網友Judy Lu提供）

知名全球訂房網站agoda本周公布最新統計顯示，在農曆過年期間，東京擁入大量亞洲觀光客，台灣人更是成為其中最大主力消費者，以26%的比例拿下第一名，該份調查還顯示出，東京連續3年成為台灣旅客最常到訪的旅遊城市。

根據agoda最新訂房數據，日本東京已超越曼谷，成為2018年亞洲農曆春節熱門旅遊城市的榜首。東京附近的橫濱中華街區舉辦傳統舞龍舞獅、遊行等活動，吸引了來自世界各地的遊客，其中最大宗的外國遊客群體來自台灣（26％），成為第一名，南韓與大陸則分別以15%居次。不僅如此，東京已經連續第3年蟬聯，為台灣人農曆新年期間出遊的最熱門城市，可見在台灣人眼裡，赴日旅遊仍是連假首選。

其實不只是東京，今年台灣人出遊前10大熱門城市之中，日本大阪登上第5名、沖繩本島登上第8名，京都也排名第9名，光是日本城市就佔了4個，高於2017年與2016年的3個。

不過，agoda訂房網站主要是各國自由行觀光客使用，可能無法反映旅行團客的訂房狀況，而大陸的自由行觀光客多使用本土的訂房平台，因此陸客在農曆新年期間的海外自由行出遊狀況，單憑agoda統計恐怕不易觀其全貌。另外，根據日本政府觀光局（JNTO）1月中公告，2017全年來自台灣的旅客人數為456.4萬人次，與2016年的416.7萬人次相比，漲幅新增9.5%，次於大陸735.5萬人次與韓國的714.02萬人次。

從上述兩筆資料仍可看出，台灣人非常喜愛赴日旅遊，還可望火紅至2018年。有網友看到資料後表示，「因為當地政府很用心規劃景點、交通路線、停車，結合業者住宿」、「日本就是好逛好買啊！」、「用觀光客的角度建設觀光業，沒有台灣政府喊口號亂花錢效率差」、「台灣民宿的價格在日本都能住大飯店了…不知道在貴什麼」。

(中時電子報)