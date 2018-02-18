瞄準運動行銷熱潮 台灣精品攜手廠商將赴新南向、歐洲等共創新年新契機

2018年02月18日 04:58 工商 張佩芬

去年柏林馬拉松台灣精品代表隊授旗典禮。圖：貿協提供

大型運動賽事激起群眾熱情及大量媒體曝光，知名品牌因此熱衷藉由參與贊助提升品牌形象與知名度。由經濟部國際貿易局主辦，外貿會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫(IEP計畫)」瞄準這股熱潮，今年度將攜手台灣精品廠商以運動行銷方式，布局新南向及歐洲市場，提升台灣精品在國際上的知名度和形象。

今年1月13日至14日台灣精品冠名贊助越南胡志明市馬拉松（HCMC Marathon）率先鳴槍起跑，聯合18家品牌廠商，在人潮匯集的終點線設置「台灣精品體驗展售區」，吸引逾萬名越南及駐留當地外國人士熱情體驗選購，近日在胡志明市開設第五家街邊店的督洋生技（Tokuyo），展售不到兩小時就買出2台高檔按摩椅的佳績，台灣精品標誌在大會所有官方廣宣、賽服及42公里賽道兩側醒目呈現，不僅提升台灣精品的知名度，也提升臺灣的國際形象。

陸續接力的是配合6月14日至7月15日在俄羅斯登場的「2018世足賽」，外貿協會已規劃在上屆冠軍隊的德國主流電視媒體頻道、YouTube及Facebook等社群媒體進行數位宣傳；9月中旬則將組隊參加位居全球六大馬拉松盛事的德國柏林馬拉松，同時率領臺灣品牌廠商參加柏林健康展推廣臺灣優質運動用品。

回到亞洲，8月18日至9月2日將在印尼舉辦的亞洲運動會（Asian Games），外貿協會將結合亞運會話題，於印尼雅加達擴大辦理「第五屆台灣精品公益路跑」，並趁勢向來自亞洲45國的選手與全球觀眾推廣台灣精品，賽事期間，將在雅加達及巨港2個城市之亞運會場附近購物中心辦理台灣精品體驗行銷活動。

新南向國家中未來發展潛力被看好的印度，則是人人瘋板球，13億萬人口中，有近一半的人每年最少打4次板球，大型購物中心內也設有板球練習娛樂，IEP計畫去年與冠軍隊伍-孟買印度人隊合作，2個月球季期間，台灣精品臉書粉絲專頁新增了6萬粉絲，透過數位宣傳曝光，觸達超過1000萬人次，今年度將加大合作力度，爭取在球衣上露出台灣精品標誌。

此外，去年IEP計畫也與菲律賓職業籃球聯盟（PBA）聯合行銷，以及冠名贊助於中國大陸舉辦的「台灣精品美利達盃」國際自行車賽，均展現超乎預期的優良成效，今年皆規劃持續辦理，期待透過運動賽事行銷平台，再次將台灣精品推向世界舞台。

(工商)