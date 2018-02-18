初三睏到飽！全台多雲到晴、南部高溫29度、嘉義高屏空品差

初三（18日）全台各地各地大多為多雲到晴好天氣，氣溫回升溫暖舒適，適合出遊。（林宜靜 攝）

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中時電子報
／整理報導

慶狗年！今（18日）是大年初三，農曆習俗是「睏到飽」，提醒民眾「晚起早睡補足元氣。今天全台各地各地大多為多雲到晴好天氣，氣溫回升溫暖舒適，南部高溫甚至上看29度，適合出遊！然嘉義、高屏地區空品差，外出仍需注意。

初三好天氣，相約走春趣！東北季風減弱，今明兩天全台各地為多雲到晴好天氣，氣溫比昨日初二回升！大致說來，白天溫度，北部低溫14度，中部低溫15度，南部低溫17度，然北部高溫上看27度、中部高溫28度，南部甚至上看29度，適合外出走春踏青。

降雨方面，今明兩天台灣東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖仍為多雲到晴；台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。此外，好天氣將持續到初四，初五時，鋒面通過加上東北季風增強，北台灣將轉為有雨。

此外，今天受到東北風影響，台灣北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請注意。今日台灣北部海面、台灣東南部海面及臺灣海峽南部平均風力將稍減弱。

至於民眾關心空氣品質，環保署預報，大年初三馬祖、金門受境外污染物影響，為「普通」等級；西半部地區天氣穩定，大氣擴散條件普遍不佳，新港、嘉義、高屏及屏東（琉球）地區橘色提醒（對敏感族群不健康）；北部、竹苗空品區為「普通」等級；宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)

初三（18日）晴！北部高溫上看27度、中部高溫28度，南部甚至上看29度。（圖取自氣象局網頁）
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