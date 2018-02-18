嚐鮮泡湯迎春暖！好萊塢電影《沉默》神秘海岸在台灣這？

2018年02月18日 05:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

初三好天氣！相約出遊踏青趣！來北海岸走走吧！由好萊塢大導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導，全片都在台灣拍攝的電影《沉默》，曾到新北金山獅頭山公園下方與水尾漁港間的神秘海岸取景，今年春節就來尋秘境吧！

獅頭山頂觀海景。（新北市漁業處提供）

春節連續假期的美食佳餚，是否擔心造成身體的負擔呢？建議您可以到北海岸走走，飽覽北海岸的綺麗風光，還可以到磺港漁港爬獅頭山，消耗體脂肪，順道在磺港漁港泡湯舒爽身心，去油解膩，帶給您ㄧ整個暖呼呼而且身心快活的新春佳節；不僅如此，可沿著臺二線到富基魚市，吃海鮮代謝掉不好的膽固醇，來一趟身心健康的假期之旅吧！

燭臺嶼。（新北市漁業處提供）

暢遊金山磺港好風情 漁港泡湯暖呼呼

新北市政府農業局表示，金山區是北台灣兼具自然景觀與懷舊風情的好地方，著名的獅頭山公園保留著許多原始的自然生態景觀，沿著登山步道走去，可以眺望北海岸美麗的海景，尤其是金山著名地標「燭臺雙嶼」。

面向太平洋的北海岸，在夕陽餘暉下更顯美麗。（達志影像／shutterstock提供）

以及曾被電影《沉默》取景的「神秘海岸」，海天一色，美不勝收。走完步道，可以到全國唯一可以泡湯觀海的磺港漁港泡湯，舒展筋路，鬆懈登山散步的疲勞，全國稀有的海底鹵素溫泉，有著淡淡的鹹味，能幫助血液循環，讓您清爽舒暢，給您暖呼呼的假期。

富基魚市採買海鮮。（新北市漁業處提供）

徜徉北海岸 嘗鮮味 迎新春

農業局表示，在享受過磺港漁港特有的泡湯風情及漫步獅頭山之餘，還可以到富基漁港享用最鮮甜的海味，各式各樣「活跳跳」的海鮮，無論是生鮮活魚、龍蝦、石斑、明蝦、萬里蟹以及貢寮鮑，值得您細細品嘗，尤其貢寮鮑與萬里蟹是北海岸享負盛名的水產品，來到富基魚市就更要好好品嘗一下在地海味。

磺港漁港泡湯賞景。（新北市漁業處提供）

而且海鮮擁有高度不飽和脂肪酸，可以代謝掉體內不好的膽固醇，強化心血管功能，是有益身心的食材。而鄰近還有富貴角燈塔、老梅綠石槽、石門婚紗廣場、風箏藝術園區、麟山鼻步道及石門洞等景點，來到這裡走春，可以讓您陶冶身心，徜徉碧海藍天，邀您來一場屬於農曆春節的生態與美食饗宴。

(中時電子報)