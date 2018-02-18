「鐵觀音鮮奶茶」香醇美味！黃金比例報你知

2018年02月18日 06:05 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

大賣場販售的「厚奶茶」好夯！香醇好喝的奶茶其實也有秘方的！台灣很多地方都有產茶，新北市的石門產的「鐵觀音」就以茶湯滑順，入口生津聞名！其實茶也能變化各式料理！如「鐵觀音燉雞湯」健康美味，而鐵觀音鮮奶茶要好喝，也有「黃金比例」！

農曆新年將至，最令人苦思的就屬年菜菜色及走春伴手禮了！過年免不了大魚大肉，不妨考慮以茶解油膩，石門區農會所生產的清香鐵觀音茶、陳年老茶連續11年入選農漁會百大精品，為了貼近市場多元需求，還特別研發即開即飲的陳年老茶飲品，年節期間送禮入菜兩相宜。

新北市石門區依山臨海，是台灣最北端的地區，種茶歷史悠久，主要栽種硬枝紅心，在市府農業局及茶業改良埸積極輔導下，農會於每年春、冬二季，辦理茶葉評審收購，將茶農所製茶葉以評鑑方式，選擇高品質茶葉製茶。

製成的茶湯因味濃色重、風味獨特而聞名各地，深受品茗人士喜愛。清香石門鐵觀音茶以新鮮茶菁精心焙製而成，湯色金黃明亮、香氣沈穩、茶湯滑順，入口生津，適合以小壺泡飲，配以小茶杯，隨斟隨酌。

陳年老茶則強調傳統香醇的風味、重視喉韻，經18年以上反覆炭火再烘焙與儲存才上市販售，湯色棗紅明亮、香氣沉穩、滋味甘醇滑順並帶有微弱果酸，屬茶中極品。為了順應茶飲市場年輕化的趨勢，石門區農會推出陳年老茶飲品，除了方便飲用外，農會還發揮創意，研發老茶入饌食譜，製成年菜常見的雞湯及小朋友喜愛的鮮奶茶，為年節加菜，全國家樂福和愛買都有鋪貨，選購方便。

新北市政府農業局長李玟表示，新北茶產區環境、地理位置得天獨厚，製茶技術優良，目前正值品茗之際，還沒拿定主意新年走春伴手禮的民眾，歡迎選購石門鐵觀音茶，送禮體面、自用享受。產品資訊詳洽石門農會網站或電洽石門區農會(02-26381005)。

陳年老茶飲品及鐵觀音燉雞湯。（新北市農業局提供）

陳年老茶飲品創意食譜：

●鐵觀音燉雞湯：雞肉汆燙後置於鍋中，依個人喜好濃度倒入陳年老茶飲品與水，至蓋過雞肉後，加入紅棗、枸杞等食材燉煮至雞肉熟透後起鍋，以少許鹽、米酒調味。

●鐵觀音鮮奶茶：以老茶飲品和鮮奶為6:4的黃金比例混合後，添加少許糖或蜂蜜即可。

(中時電子報)