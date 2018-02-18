美校園槍擊 倖存學生怒斥川普曾收NRA捐款 「可恥」

美國佛州發生死傷慘重的校園槍擊案，數以千計的美國民眾在羅德岱堡（Fort Lauderdale）聯邦法院前舉行集會，要求國會修改槍械管制法案。(圖/路透)

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中時電子報

美國佛羅里達州一所高中發生校園槍擊，造成17人死、14人傷的慘劇。倖存學生17日痛批美國總統川普與美國「全國步槍協會」（National Rifle Association，NRA）關係密切、「可恥！」。川普（16日）前往佛州的醫院探望在校園槍擊案中受傷的師生和傷者家屬，並向醫護人員表達感謝。川普隨後還到羅德岱堡的執法部門，向警方致意。不過，川普在整個行程中，並未提及民眾槍枝管制問題。

美校園槍擊 倖存學生怒斥川普曾收NRA捐款 「可恥」 Florida student to NRA and Trump: 'We call BS' (影片摘自youtube)

佛州「瑪喬利史東曼道格拉斯高中」（Marjory Stoneman Douglas High School）發生死傷慘重的槍擊案。數以千計的美國民眾17日在羅德岱堡（Fort Lauderdale）聯邦法院前舉行集會，要求國會修改槍械管制法案。倖存學生岡莎雷斯（Emma Gonzalez）發表慷慨激昂演說：「所有曾收取NRA政治捐款的政客，可恥！」群眾隨即大喊「可恥！」川普在競選總統期間，曾收取NRA數以百萬美元的捐款。

涉案的19歲槍手克魯茲（Nikolals Cruz）據稱有精神問題。當地警長坦承，過去幾年間曾接到超過20通關於克魯茲的報案電話。岡莎雷斯說，得知克魯茲有精神問題的成年人，應有更多行動阻止他獲得槍械。

公共教育網路和美國教師聯會已號召學生、教師和教育工作者在4月20日進行靜坐、罷課和其他形式抗議，務求讓國會議員通過槍械管制法案。

4月20日是1999年科倫拜高中（Columbine）槍擊、造成13死24傷事件的周年紀念。

(中時電子報)

文章來源：Florida student to NRA and Trump: 'We call BS'

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