2月18日三大報頭版要聞

2018年02月18日 07:30 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.昨天是大年初二，蔡英文總統風塵僕僕走訪北台灣各地廟宇參拜祈福並發送紅包，吸引大批民眾排隊領取，氣氛熱鬧。但蔡在台北市保安宮參拜時，台北市長柯文哲、表態參選北市長的綠委姚文智均到場，姚一直緊跟在側，柯則與蔡、姚隔著隨扈保持約2公尺距離，互動不多，再度引發外界好奇民進黨是否將自行推出台北市長人選。

.春節連假天氣穩定，民眾紛紛開車出遊，加上昨天初二回娘家的傳統習俗，台北車站湧現人潮趕著回娘家，國道、省道都造成壅塞，尤其國5宜蘭到頭城準備進入雪隧的路段，車陣一度綿延約5、6公里，一路塞到深夜。且因今年假期較短，國道高速公路局估計，今天就有民眾北上返回工崗位，因此國道1、3、5號都要開始實施高乘載管制，請民眾留意相關資訊。

.初二回娘家，「總舖師的故鄉」高雄內門，昨天中午席開500桌，坐滿5000人大啖傳統辦桌料理，茄萣2大地方公廟金鑾宮、萬福宮也席開230桌，熱鬧滾滾；離島澎湖農曆過年最大地方特色的「娘家宴」，各村里合計一連2天席開904桌，近萬人團圓把酒同歡，創下歷年新高紀錄。

.行政院長賴清德大年初二「回娘家」，昨天先後在台南安平開台天后宮及觀音亭參拜，下午會同高雄市長陳菊，悄悄到南鯤鯓代天府參拜，不免讓人聯想此趟祈福參拜是否與國運籤有關；行政院發言人徐國勇說明，院長與陳菊市長每年都會陪同民間友人來參拜，與國運籤無關。

◎旺報

.今天就是大年初三，農曆春節假期即將進入尾聲，大陸媒體報導，過年期間，外交部加班，發表強調堅決反對印度領導人到中印爭議區活動；解放軍無休，北部戰區王牌航空兵部隊，多次前往空域查證不明空情。

.大陸第一艘自製航母002艦，正為春節後出海進行緊鑼密鼓的測試。根據大陸網路批露的最新施工進度照片顯示，艦島相控陣雷達旁疑似安上新裝置，艦島的煙囪冒出的已不是黑煙，並再度測試動力系統，顯示它的動力系統運作已穩定可靠，將於春節後進行海試。

.平日在大陸辛勞工作的台商，趁著春節返台團圓，與家人一起出門走春，拜訪全台各地能保佑發財的財神廟以及供奉狗的寺廟，讓狗年行大運，新的一年財運旺旺來。大家公認春節適合走訪的財神廟，包括了竹山紫南宮、中和烘爐地及車城福安宮，剛好都是土地公廟。台灣土地公廟專家楊逢元指出，土地公是最與信徒親近的神明，大家有事沒事就會找祂幫忙解決難題，舉凡求財、求健康、保平安與豐收全包辦。新的一年祈福，不妨拜訪無所不在又萬能的土地公。

.為能參加2018年金曲獎，兩岸歌手都趕在2017年底前發片。此外為讓音樂效益發揮到最大，歌手們也搶在2018上半年，開啟新一輪的巡迴演唱會，除了透過粉絲賺進大筆收益，也期望能讓新專輯，走到金曲獎前夕。不單是林俊傑、蔡依林、五月天等金曲歌王、歌后，3月底小哥費玉清也將在上海開唱。

◎工商時報

.「太歲將星」為事業帶來了肯定與責任，而「太歲華蓋星」則讓這一年擁有更多文采飛揚的機會；如此看來，這應該是個精采的流年。答案是肯定的，對於馬族們而言，2018戊戌狗年在事業上的確會是個精采有加的一年。不過需要提醒的是，過程精采並不代表結果豐碩。

.人脈磁場十分活絡的今年，羊族們率先釋放付出的熱情，則得到援手的機會也相對提升。換個角度來說，對於羊族們而言，這是個大利合作共好共榮的流年。

.仔細檢視猴子們的流年氣息，發覺不但才華有機會發揮，辛苦之後目標實現的同時，成就也受到了肯定，再加上如果再給予歸納和系統管理，則事業長久性的穩健能量也隨之提升。

(中時電子報)