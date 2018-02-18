北部國道更新》國5北上車流恐至明天凌晨1時消化完

2018年02月18日 08:18 中時電子報 莊楚雯

大年初三一早就開始塞！國5南下南港系統至石碇路段壅塞，平均時速4公里；石碇-頭城路段車多，車速14至30公里之間。高公局預計，有大量旅遊及部分北返車潮，預估全日國道總延車公里(所有車輛的行駛里程全部加總)為145百萬車公里。

11:14 南下：國1機場系統(52)到新竹(95)，壅塞43公里，時速30左右。國3土城(42)到龍潭(68)，時速低於30公里。

北上：國5車潮至上午11點，車流回堵已逾6.5公里。坪林行控中心表示，初三是春節連假車流量的最高峰，預估國5北上車流會在今晚深夜12時許，甚至明天凌晨1時許才能消化完車潮。

10:17 國2接國3，東向大浦至鶯歌系統，發生事故 ( 19.7公里 - 19.7公里 )，壅塞1.4公里 ( 18.98公里 - 20.4公里 )，本路段時速17公里。

9:41 國3樹林至三鶯南下車多，時速37公里，一路塞到龍潭。

國5石碇-坪林路段壅塞時速26公里、南港系統-石碇路段車多、坪林-頭城路段車多。

國1南下湖口往湖口服務區路段車多，車速只有55公里，從湖口服務區往竹北、新竹壅塞，平均車速降到39公里。

上午車多路段，為國1南下湖口至新竹系統，北上鼎金系統-永康、西螺-埔鹽系統、新竹系統-湖口；國3南下鶯歌-關西；國5南下南港系統-坪林等路段。

下午為國1南下五堵-汐止、三義-台中系統、新營-麻豆，北上西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭份、新竹系統-湖口；國3北上名間-中興、龍井-大甲、大山-茄苳、關西-鶯歌系統；國5北上宜蘭-坪林等路段。

國道實施之交通疏導措施包括：單一費率、差別費率、開放路肩、9-14時國1北上高雄端至湖口及國3北上九如至大溪與15-20時國5北上蘇澳至頭城各交流道之北上入口匝道實施高乘載管制、0-24時封閉國1埔鹽系統北上、國3名間雙向及竹南北上入口等。

高公局建議用路人透過旅行時間系統查詢出發時間或改走替代道路，並收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及1968App查詢最新國道路況。

(中時電子報)