新北這座公園飄芬芳！「大鯨魚滑梯」卡哇伊

2018年02月18日 08:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春節天氣好！相揪出遊趣！106年11月完工啟用的鶯歌鳳祥公園，在新北市政府相關單位協調合作下，將鳳祥公園內規劃設置為具有大鯨魚滑梯、沙坑、鞦韆的特色公園，並由綠美化環境景觀處協助建置包含有5種香草植物香氣四溢的香草園區做為點綴，大大的提升了公園休憩品質。

鳳祥公園內規劃設置沙坑讓小朋友遊玩。（新北市景觀處提供）

香草植物具有獨特的香芬氣味，並具有提神或鎮定心靈的功效，在歐美國家為常見的庭園植栽以及餐桌上常用的料理香料。香草園區中開著醒目亮眼的橘黃色花朵的金蓮花，除了觀賞花期長之外，花朵及葉片可直接添加於生菜沙拉中，有類似芥末的滋味及口感，為香草初學者必嚐的項目！

鳳祥公園內空中鳥瞰圖。（新北市景觀處提供）

檸檬香蜂草與薄荷為居家常見的香草植物，可用於香草茶沖泡或蛋糕、甜點裝飾。到手香具有消炎功效，為早期農村必種植的隨手良藥，經園藝栽培選種後，雖已不建議藥用，但是仍保留其濃烈香味特性，指尖留香。芳香萬壽菊除了具備觀花與香氣的功效之外，其生長快速的特性，經過定期採收修剪，非常適合做為小花園內芳香綠籬使用。

新北市新莊區建安里香草花園。（新北市景觀處提供）

新北市政府致力於提供市民良好休憩空間，自市府升格以來新闢467 座公園綠地，為市民增加了464.5公頃休憩空間，並且部分公園綠地透過香草植物結合，改善及提升公園空間利用與價值，打造新北為宜居的綠色生態城市，除了新啟用的鳳祥公園之外，也在泰山同興公園、貴和公園、中和4號公園以及新莊建安里新北綠家園等地設置有香草園區，讓市民在忙碌的工作之餘，也能在居家附近聞到芬芳的大自然香氣。

新北市新莊區建安里香草花園。（新北市景觀處提供）

農業局長李玟表示，升格後公園綠地面積逐步增加之外，對於公園內的植栽設計與配置也應逐漸提升品質，透過栽植香草植物可以達到具有綠化效果又能舒緩緊繃情緒且的多重視嗅覺體驗，讓市民更喜歡到公園放鬆與接觸自然。

(中時電子報)