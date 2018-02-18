MLB》手被發現有問題 吳昇桓去不成遊騎兵

吳昇桓未通過體檢，去不成遊騎兵。(美聯社)

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中時電子報

「大魔神」吳昇桓原本幾乎確定續戰大聯盟，沒想到一切卻差臨門一腳，讓他又再度成為自由身，美媒報導，跟遊騎兵簽下一紙1年合約的吳昇桓，因進行核磁共振(MRI)發現手有狀況，未能通過體檢，導致合約作罷，遊騎兵總管丹尼爾斯(Jon Daniels)拒多做回應。

吳昇桓今年將滿36歲，於美國時間2月6日與遊騎兵達成協議，以1年275萬美金、附帶450萬球隊選擇權及200萬激勵獎金條件加盟。吳昇桓加盟遊騎兵就待體檢過關，但過去兩年在大聯盟沒進過傷兵名單的他，卻在進行MRI時發現手有狀況，讓遊騎兵選擇放棄。

對遊騎兵而言，本期待吳昇桓能扛起「守護神」缺，現在又得找尋新人選。《SportsDay》葛蘭特(Evan Grant)認為，遊騎兵的「守護神」可能會讓現有球員競逐，戴克曼(Jake Diekman)、克勞迪歐(Alex Claudio)和奇拉(Keone Kela)。

此外，葛蘭特推測遊騎兵仍想補強牛棚，有可能爭取剛結束測試會的林斯肯(Tim Lincecum)。林斯肯昨進行公開測試，球速能維持在90到92英里，被看好能轉戰牛棚重返大聯盟；葛蘭特表示，林斯肯很難成為「守護神」，不過有機會扛下中繼或布局(Set up)投手角色。

(中時電子報)

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