為何台灣第三勢力始終發展不起來？太陽花後看關鍵

圖為2014年的太陽花佔領立法院。（本報系資料照片）

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中時電子報

2016年政黨輪替，但民眾對民進黨執政越發不滿，但卻也不想投藍，網友在PTT討論「為何台灣第三勢力始終發展不起來？」有網友回應先不看舊政治下鬥爭的延續如新黨、台聯、新民黨，就看太陽花後的第三勢力小黨，幾乎都跟社運有關，每個都打著理想理念牌，嚴格說來，小黨想當老大是人性本質，問題在組成份子為何總是造成這種結果？

網友直言第三勢力小黨的份子主要只有下列三種：一、只是藉社運名義搞政治的投機分子；二、不知民間疾苦只會在冷氣房咖啡廳談理念的富家子弟；三、以上兩者兼具。所以造成的結果就是，投機分子與自視甚高打高空的富家子，誰也不服誰，每個都想當頭搞分裂了。

而更慘的是打著理想的招牌，萬一這個招牌被拆穿了，如黃國昌之於台大管爺事件，或被檢視後根本只是打高空，如用愛發電、限塑膠吸管、廢死等議題在台窒礙難行，自然就被看破手腳更沒人支持了。

至於跑基層？這些傢伙根本連甚麼叫做「有一餐沒一餐的生活」都不能理解，然後又只會把基層當人看要教育他們，要他們頂著大太陽去做基層服務？沒冷氣吹、沒手工研磨咖啡豆咖啡喝他們還不要呢。綜合以上，台灣第三勢力固然先天選制不力，但自己問題才是根本。

(中時電子報)

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