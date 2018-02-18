NBA》早已和好？杜蘭特狂誇韋少扣籃超棒

2018年02月18日 09:02 中時電子報 黃及人

NBA官方推特18日放上一張杜蘭特與韋斯布魯克在休息室內相談甚歡的照片，當中還有厄文在旁邊當起「電燈泡」，似乎宣告兩人早已重修舊好，杜蘭特更在訪談中力捧韋斯布魯克的扣籃，「我現在所看到的扣籃都沒他棒！」

自從杜蘭特2016年夏天離開雷霆跳槽勇士，他與韋斯布魯克的關係就被外界不斷炒作，尤其是去年11月雷霆與勇士之戰，兩人更在場中頭碰頭、互飆垃圾話，感覺兩人關係形同水火，沒想到詹姆斯卻幫兩人製造最佳和好契機。

因為詹姆斯在今年全明星賽，把杜蘭特、韋斯布魯克選為他的隊友，讓這兩人有機會再次攜手合作打球，杜蘭特先在休息室內跟韋少示好，接著受訪時，又大力稱讚這名昔日隊友扣籃功力驚人，擺明就想修復兩人以往的好交情。

「我跟一個6呎3吋傢伙(指韋斯布魯克)打過幾年球，他的運動天賦可是異於常人，我過去都看他上演爆扣，」杜蘭特說，「我曾有一次跟他上演空中接力，當時他的高度快比籃板上方還高了，從此之後我沒看過比那次更棒的扣籃。」

不過韋斯布魯克的反應有點冷淡，「一切其它事物都沒相干的，只要冷靜就好，我們會在必要時刻彼此交談。」畢竟比起杜蘭特，他更在乎現在隊友保羅喬治，聽到洛城球迷高喊「我們要喬治」，他馬上回嗆，「那是不可能的！」

(中時電子報)